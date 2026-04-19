Segundo a psicologia, pouca gente percebe que a dificuldade em ter amigos próximos pode nascer de experiências dolorosas na infância

Muita gente convive com esse bloqueio sem entender de onde ele vem e só percebe o peso disso ao tentar se aproximar de alguém

Layne Brito - 19 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Nem toda dificuldade para construir amizades profundas nasce na vida adulta. Em muitos casos, ela começa de forma silenciosa, ainda nos primeiros anos de vida, quando a criança aprende, mesmo sem perceber, que confiar demais, demonstrar sentimentos ou se abrir pode trazer dor.

Com o passar do tempo, esse aprendizado se transforma em um modo de se proteger do mundo.

Na fase adulta, isso pode aparecer de várias formas.

Algumas pessoas até convivem bem com colegas, conversam normalmente e mantêm relações cordiais, mas encontram um bloqueio quando o assunto é intimidade emocional.

Criar laços mais fortes, dividir fragilidades ou depender de alguém passa a parecer arriscado demais, mesmo quando existe vontade de se conectar.

Quando o medo de se abrir fala mais alto

Para quem vive esse tipo de dificuldade, a barreira nem sempre é visível.

Do lado de fora, pode parecer frieza, distanciamento ou até desinteresse.

Por dentro, porém, muitas vezes existe receio de rejeição, medo de não ser compreendido ou insegurança diante da possibilidade de sofrer novamente.

A pessoa pode até desejar amizades verdadeiras, mas recua quando percebe que a relação está ficando mais próxima.

Em vez de aprofundar o vínculo, prefere manter certa distância, como se estivesse sempre tentando evitar uma decepção que ainda nem aconteceu.

Marcas antigas podem influenciar relações atuais

Experiências dolorosas na infância, como rejeição, críticas constantes, abandono emocional, humilhações ou convivência com instabilidade, podem ensinar a criança a esconder o que sente.

Esse comportamento, que antes funcionava como defesa, pode continuar na vida adulta, dificultando relações mais profundas e espontâneas.

Com isso, surgem padrões como excesso de autossuficiência, dificuldade para pedir ajuda, desconforto ao demonstrar afeto e resistência em confiar plenamente nas pessoas.

Nem sempre isso acontece por escolha. Muitas vezes, é apenas a continuação de uma proteção criada lá atrás.

Entender a origem pode ser o primeiro passo

Perceber que essa dificuldade pode ter raízes antigas ajuda a diminuir a culpa que muitas pessoas carregam.

Em vez de pensar que há algo errado com sua personalidade, elas podem começar a entender que certos comportamentos têm história, contexto e motivo.

Isso não significa que tudo esteja definido para sempre.

Padrões emocionais podem ser revistos ao longo da vida, principalmente quando existe consciência, acolhimento e disposição para enxergar essas feridas com mais honestidade.

Em muitos casos, compreender a origem do bloqueio já é um começo importante para construir relações mais leves, seguras e verdadeiras.

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