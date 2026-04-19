Ex invade casa, ameaça jovem com facão e vizinho acaba preso em Anápolis

Vítima gritou por socorro e vizinho decidiu intervir, entrando em luta corporal com suspeito e o atingindo

Da Redação - 19 de abril de 2026

Ao ser encontrado, vizinho confessou ter agido em legítima defesa. (Foto: Reprodução)

Um caso de violência doméstica terminou com um homem esfaqueado e outro conduzido à delegacia na madrugada deste domingo (19), em Anápolis.

O Portal 6 apurou que uma jovem, de 27 anos, acionou socorro enquanto era agredida pelo ex-companheiro, de 29, em uma residência no Residencial Cidade Industrial.

O suspeito teria ido até o imóvel, pulado o muro, arrancado o portão e quebrado portas da casa para conseguir chegar até ela.

Depois de entrar na residência, o homem teria se apoderado de um facão que estava no local e passado a atacar a ex-companheira com socos, chutes e ameaças de morte. A vítima começou a gritar por ajuda, momento em que um vizinho, de 41 anos, decidiu intervir.

Durante a tentativa de socorro, o morador também ficou ferido no peito. Na sequência, houve um confronto corporal entre os dois homens.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e quando os policiais chegaram, encontraram o ex-companheiro caído no chão, ferido por golpes de arma branca, enquanto a jovem estava do lado de fora da casa assustada. O vizinho envolvido no caso, por sua vez, não estava no local.

O homem ferido recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Poucas horas depois, com apoio de equipes de inteligência, o vizinho foi localizado em outro endereço da cidade, estando escondido no Conjunto Habitacional Filostro Machado. Ele confessou ter agido por legítima degesa e foi algemado e encaminhado à Central de Flagrantes.

O caso deve agora ser apurado pela Polícia Civil (PC).

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