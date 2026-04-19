Experimento com meteorito raro revela como Mercúrio consegue ficar derretido por mais tempo do que o esperado

Elementos químicos inesperados transformam a compreensão científica sobre a longevidade do calor extremo

Magno Oliver - 19 de abril de 2026

(Foto: Jared Jones/Universidade Rice)

Uma nova fronteira na geologia planetária foi estabelecida por pesquisadores da Universidade Rice ao desvendarem os mecanismos térmicos de Mercúrio.

Utilizando fragmentos de um meteorito raro, o Aubrite, que mimetiza a composição do planeta mais próximo do Sol, a equipe liderada pelo geólogo Yanhao Lin submeteu amostras a condições extremas de pressão e temperatura.

O estudo, fundamentado em dados geoquímicos da missão Messenger da NASA, provou que o interior mercuriano não esfriou tão rapidamente quanto se previa.

A peça-chave dessa resistência térmica é a abundância de enxofre, que atua como um regulador metabólico no magma, permitindo que o núcleo e o manto mantenham um estado de fusão prolongado, o que reformula as cronologias astronômicas vigentes sobre a morte geológica de planetas rochosos.

A complexidade da pesquisa reside no comportamento atípico do enxofre em ambientes de baixa oxidação, uma característica intrínseca a Mercúrio.

Diferente da Terra, onde o magma é dominado por silicatos que se solidificam de forma previsível, o magma mercuriano rico em enxofre altera drasticamente o ponto de fusão das rochas.

Os experimentos laboratoriais demonstraram que a presença massiva deste elemento reduz a temperatura necessária para manter a fluidez do material, criando uma espécie de “isolante químico”.

Essa descoberta, corroborada por simulações térmicas avançadas e publicações em periódicos de alto impacto como o Nature Communications, explica por que Mercúrio ainda apresenta um campo magnético ativo e evidências de vulcanismo tardio, fenômenos que só ocorrem se o coração do planeta ainda pulsar com calor remanescente.

As implicações desta descoberta estendem-se para a compreensão da formação da crosta e a distribuição de recursos minerais no sistema solar interno.

Ao entender como o enxofre remodela a evolução interna, os cientistas conseguem agora mapear com maior precisão por que Mercúrio é quimicamente tão distinto de seus vizinhos rochosos.

Este novo entendimento prepara o terreno para a chegada da sonda europeia-japonesa BepiColombo, prevista para entrar na órbita do planeta em 2026.

Com os parâmetros estabelecidos pelo experimento da Rice, a comunidade científica global agora possui uma base teórica robusta para interpretar os novos dados que virão, confirmando que a história de Mercúrio é muito mais dinâmica e “quente” do que a fria desolação de sua superfície aparenta sugerir.

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