Jovem sem CNH foge da polícia, bate em viatura e é detido em Anápolis

Motociclista tentou escapar depois de ser flagrado fazendo manobras perigosas com a moto, equilibrando o veículo em apenas uma roda

Da Redação - 19 de abril de 2026

Durante a fuga, o motociclista acabou atingindo a viatura e caindo ao solo com a colisão. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 19 anos, foi detido na noite deste sábado (18), em Anápolis, após fugir de uma abordagem policial, trafegar pela contramão e se envolver em uma colisão com uma viatura na Avenida Universitária.

O motociclista tentou escapar depois de ser flagrado fazendo manobras perigosas com a motocicleta, equilibrando o veículo em apenas uma roda. A partir daí, equipes iniciaram acompanhamento, mas o condutor não obedeceu à ordem de parada.

Durante a fuga ele atravessou o canteiro central em frente ao Anashopping, acessou a pista no sentido Centro e chegou a seguir pela contramão.

Já nas proximidades da Caixa, o motociclista voltou para a pista regular, momento em que houve a colisão entre a viatura e a moto. Com o impacto, ele caiu no asfalto e foi contido pelos policiais.

Aos militares, o jovem teria confessado que fugiu por não ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante a vistoria no veículo, a equipe também identificou que a placa exibida na motocicleta não correspondia aos números de chassi e motor.

O jovem foi levado, junto com a motocicleta, para a Central de Flagrantes de Anápolis, onde acabou autuado por desobediência, conduzir veículo sem habilitação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

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