Dirigente do Anápolis chama torcida para final do Goianão: “vamos lotar o Jonas Duarte”

LIberação da expansão do Jonas Duarte é trabalhada para o jogo de domingo (23)

Paulo Roberto Belém - 18 de março de 2025

Dirigente avaliou trajetória a poucos dias da decisão do Campeonato Goiano de Futebol (Foto: Portal 6)

Estando na final do Campeonato Goiano após vitória de virada na semifinal contra o Atlético por 3 a 2, o Diretor de Futebol do Anápolis, Warditon Dutra, avaliou, com exclusividade ao Portal 6, que, até aqui, o planejamento do time já foi vencido.

“Só com a chegada à decisão, valida o Anápolis a várias metas: voltar à Copa do Brasil, ser o campeão do interior e vaga na Copa Verde”, citou Dutra, como metas que foram cumpridas, sem deixar de mencionar a vontade da equipe ser campeã.

O diretor respondeu que 60% do elenco atual veio da campanha inédita do Galo da Comarca em 2024. “Mantivemos uma ‘espinha’”, declarou, citando Igor Cássio, artilheiro do campeonato, Fábio, André, Igor, Ariel, Rafael Mineiro, Matheus, que, segundo ele, “foram e são peças fundamentais”.

O dirigente emendou que o time foi montado já pensando em toda a temporada. “Reforçamos com jogadores com perfil vitorioso e de Série C do Brasileiro, trazendo Paulinho (goleiro), João Afonso (volante e capitão), Vitor, Lucão (ambos zagueiros), Caxambu (lateral-esquerdo), Samuel (meia)”, citou.

Preparada para conquistar o título

Dutra classificou a semifinal como “um grande jogo”, mas já tem uma expectativa sobre a decisão contra o Vila Nova, entendendo que a equipe do Anápolis está “preparada para conquistar o título”, considerando a dificuldade da partida. “Vai ser difícil. Acho que a final será de jogos mais truncados, estudados”, classificou.

Sobre os jogos contra o Colorado, Dutra lembra que a equipe adversária tem a melhor defesa da competição, enaltecendo a efetividade do Anápolis. “Faz muitos gols porque se expõe muito”, entende.

Domingo no Jonas Duarte

O dirigente disse que está trabalhando para que seja liberada a parte nova do Jonas Duarte, que recebe o primeiro jogo da final no domingo (23), dizendo que terá reuniões durante a semana para que isso aconteça, envolvendo, principalmente, o Corpo de Bombeiros.

“A obra foi inaugurada, mas não foi entregue. Os torcedores já estão motivados para lotar. Muita gente ficou de fora e tomamos prejuízo financeiro. Com torcedores entrando pelo lado da torcida visitante. Pedimos sensibilidade das autoridades”, relatou.

Por fim, Warditon Dutra chamou a torcida para comparecer em peso no primeiro jogo da decisão. “Vamos lotar o Jonas Duarte, empurrar o nosso clube para esse título. Precisamos fazer um bom resultado em casa e trazer a taça dos 50 anos do Serra Dourada para Anápolis. Vai ser muito legal a gente trazer o troféu, que é a réplica do Serra Dourada, para o interior”, pontuou.

Organização

Finalizando, Dutra atribui a boa fase do Anápolis a um crescimento como equipe, vindo do trabalho de toda uma diretoria, sem citar nomes.

“Há 18 anos, o clube estava endividado, com quase 100 ações trabalhistas, caixa d’água indo a leilão, estrutura precária e eles conseguiram sanear o clube, quitar as dívidas e, hoje, para mim, como gestor, é fácil, todo dinheiro que entra a gente pode devolver como investimento”, relembrou.

O dirigente destaca que o Anápolis Futebol Clube teve o sexto orçamento do campeonato, mas que isso não desmotivou as intenções enquanto gestor. “Pés no chão”, encerrou.

