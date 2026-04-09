Truque simples para tirar o engordurado da airfryer sem esforço e deixar como nova

Antes de recorrer a produtos caros ou esfregar por muito tempo, uma solução prática pode ajudar a recuperar o aspecto da airfryer

Layne Brito - 09 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Poucos eletrodomésticos ganharam tanto espaço na rotina quanto a airfryer. Prática, rápida e cada vez mais presente nas cozinhas, ela virou aliada de quem busca agilidade no preparo de alimentos no dia a dia.

O problema começa quando o uso frequente deixa marcas difíceis de ignorar e aquela camada de gordura passa a comprometer não só a aparência, mas também a sensação de limpeza.

Com o passar do tempo, resíduos de óleo, farelos e sujeira acumulada podem se concentrar principalmente no cesto, na gaveta e nas partes internas do aparelho.

Mesmo com lavagens constantes, muita gente percebe que o aspecto engordurado continua ali, exigindo mais esforço do que o esperado para devolver o brilho original.

É justamente nesse ponto que truques caseiros ganham força.

Em vez de apostar logo em produtos mais agressivos ou em limpezas demoradas, algumas misturas simples vêm chamando atenção por facilitar a remoção da gordura impregnada sem exigir grande trabalho.

Uma das alternativas mais comentadas envolve ingredientes comuns da cozinha e um processo rápido, que ajuda a soltar a sujeira antes mesmo de esfregar.

Ingredientes necessários:

Água morna

Detergente neutro

Bicarbonato de sódio

Modo de limpeza:

Coloque água morna no cesto ou na gaveta da airfryer Adicione algumas gotas de detergente neutro Acrescente uma colher de bicarbonato de sódio Deixe a mistura agir por alguns minutos Use uma esponja macia ou pano para remover a sujeira Enxágue bem e seque antes de usar novamente

Além de ajudar na limpeza pesada, o truque chama atenção por ser econômico e por evitar desgaste excessivo nas peças.

Com alguns minutos de cuidado e os ingredientes certos, a airfryer pode voltar a ter aparência de nova sem complicação.

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