Piso para garis ganha sinal verde e salário-base pode ir para R$ 3 mil, com 40% de insalubridade

Entenda como o avanço de novas diretrizes federais promete reestruturar importantes carreiras operacionais

Magno Oliver - 09 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Câmara dos Deputados deu um passo decisivo para a reconfiguração do mercado de trabalho na limpeza urbana com o avanço do Projeto de Lei nº 4146/2020.

A proposta, que já tramita sob forte expectativa da categoria em 2026, estabelece pela primeira vez um piso salarial nacional fixado em R$ 3.000,00 para profissionais que atuam na coleta de resíduos e asseio das vias públicas.

O texto aprovado, fundamentado em diretrizes de justiça social e reconhecimento da essencialidade do serviço, busca unificar os vencimentos básicos que hoje variam drasticamente entre os municípios brasileiros.

Para os gestores públicos e empresas privadas do setor, a medida representa um desafio logístico e orçamentário, exigindo a revisão imediata de contratos de prestação de serviço em vigor para comportar a nova base remuneratória.

Além da correção salarial, o projeto institui o pagamento obrigatório de um adicional de insalubridade de 40% sobre o salário-base, elevando o ganho real do trabalhador diante dos riscos biológicos e químicos inerentes à função.

A matéria também avança em garantias acessórias fundamentais, como a obrigatoriedade de fornecimento de plano de saúde, vales-alimentação e seguro de vida.

Segundo o texto legislativo, a justificativa para tal “pesos orçamentários” reside na necessidade de mitigar os danos à saúde dos agentes de limpeza, que historicamente possuem uma expectativa de vida laboral reduzida.

Fontes da Câmara dos Deputados e confederações sindicais reforçam que o selo de “reparação histórica” acompanha a criação de novos encargos previdenciários para viabilizar a aposentadoria especial da categoria.

O desfecho da votação sinaliza que a implementação das novas obrigações ocorrerá de forma escalonada para que prefeituras e órgãos de controle possam adequar seus planos plurianuais.

No entanto, o impacto nas contas públicas é iminente, uma vez que a limpeza urbana é um dos itens de maior custo na zeladoria das cidades.

Especialistas em direito administrativo apontam que a nova lei forçará uma modernização do setor, incentivando a mecanização de processos para otimizar os custos elevados com a folha de pagamento.

Com uma possível sanção presidencial a camingi, o setor de limpeza pública caminha para uma profissionalização sem precedentes, garantindo que o sustento desses trabalhadores esteja alinhado à relevância estratégica que possuem para a saúde pública nacional.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!