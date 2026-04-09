As vilas históricas no interior do país que parece cenário de novela de época e encanta os turistas de todo o mundo

Cidades históricas no Brasil preservam cenários que lembram novelas de época e oferecem uma verdadeira viagem ao passado

Gabriel Dias - 09 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Reviver o clima das novelas de época não precisa ficar restrito à televisão. Em diferentes regiões do Brasil, cidades históricas preservam cenários que parecem ter saído diretamente de produções como “Êta Mundo Bom!”, com ruas de pedra, casarões coloniais e paisagens que atravessam séculos.

Esses destinos mantêm viva a herança arquitetônica do período colonial e imperial, oferecendo ao visitante uma experiência imersiva, quase como caminhar por um set de filmagem a céu aberto. Entre ladeiras, igrejas e construções preservadas, cada detalhe ajuda a contar parte da história do país.

Cidades mineiras que guardam o passado

Em Minas Gerais, Ouro Preto se destaca pela imponência. Antigo centro do ciclo do ouro, o município reúne igrejas barrocas, museus e um conjunto arquitetônico reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Caminhar por suas ruas é mergulhar em capítulos importantes da história brasileira.

Já Tiradentes aposta no charme. Menor e mais tranquila, a cidade encanta com seus sobrados coloridos, ateliês e clima acolhedor. O passeio de maria-fumaça até São João del-Rei reforça a sensação de retorno ao passado.

Cenários históricos entre mar e império

No Rio de Janeiro, Paraty combina arquitetura colonial com paisagens litorâneas. O centro histórico, fechado para carros, convida a caminhadas pelas ruas de pedra, enquanto o fenômeno das marés cria reflexos únicos entre os casarões.

Ainda no estado, Petrópolis apresenta um recorte diferente da história. Ligada ao período imperial, a cidade abriga construções como o Museu Imperial e o Palácio de Cristal, além de manter um ambiente que remete à nobreza do século XIX.

Na Bahia, Salvador completa a lista com o Pelourinho. O conjunto de casarões coloridos, aliado à força cultural afro-brasileira, transforma o local em um dos cenários mais emblemáticos do país.

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