Márcio Corrêa anuncia apoio a Amilton Filho e diz que trabalhará para ele ser o deputado mais votado de Anápolis

No mesmo evento, Daniel Vilela destacou que o parlamentar é “um grande parceiro” do Governo Estadual na Alego

Pedro Ribeiro - 09 de abril de 2026

Márcio Corrêa, prefeito de Anápolis, e Amilton Filho, deputado estadual. (Foto: Reprodução)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), declarou apoio público ao deputado estadual Amilton Filho (MDB) e afirmou que trabalhará para que ele seja o mais votado na cidade nas próximas eleições.

A manifestação ocorreu nesta quinta-feira (09), durante o lançamento do hemocentro e do programa Linha de Frente, realizado no Teatro Municipal, com a presença do governador Daniel Vilela (MDB).

“Amilton é meu amigo, meu parceiro, meu deputado estadual. Nós temos o compromisso de fazer ele o deputado mais votado de Anápolis”, afirmou o prefeito durante o evento.

No mesmo encontro, Daniel Vilela também fez questão de destacar a atuação do parlamentar na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), classificando-o como um aliado importante do governo estadual.

“Amilton é um grande parceiro do nosso governo, sempre esteve lá na Assembleia liderando, defendendo projetos de grande importância. Não tenho dúvidas de que será um dos mais votados nas próximas eleições”, disse.

Segundo o governador, Amilton tem se destacado pela defesa de projetos considerados estratégicos.

Ele ainda afirmou que o deputado deve ter reconhecimento nas urnas, citando o trabalho desenvolvido em diversas regiões do estado.

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