Bill Gates: “prefiro contratar pessoas preguiçosas, pois podem ser as melhores para resolver trabalhos difíceis”

Frase atribuída a Bill Gates voltou a circular nas redes ao defender que caminhos mais simples podem resolver tarefas complexas com mais eficiência

Layne Brito - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Uma frase associada a Bill Gates voltou a ganhar força nas redes sociais e abriu espaço para uma discussão curiosa sobre produtividade, inteligência prática e eficiência no trabalho.

Ao dizer que prefere contratar pessoas “preguiçosas” para resolver tarefas difíceis, o bilionário passa a impressão de provocação, mas a ideia por trás da declaração vai em outra direção: encontrar o caminho mais simples, rápido e funcional para cumprir uma missão complexa.

O raciocínio chama atenção justamente por inverter uma lógica comum no mercado.

Em vez de exaltar apenas esforço bruto, longas jornadas e excesso de etapas, a fala sugere valorizar quem consegue eliminar desperdícios, cortar processos desnecessários e pensar em soluções mais objetivas.

Não por acaso, a frase segue repercutindo entre profissionais, estudantes e pessoas interessadas em desempenho no dia a dia.

Frase provoca reflexão sobre eficiência no trabalho

A declaração ficou famosa por associar a chamada “preguiça” a uma forma de inteligência estratégica.

A lógica é simples: diante de uma tarefa difícil, algumas pessoas tendem a procurar meios mais rápidos de executar o trabalho, evitando retrabalho, etapas inúteis e desgaste desnecessário.

Na prática, a ideia costuma ser interpretada como uma defesa da eficiência.

Em vez de trabalhar mais apenas por trabalhar, o foco estaria em produzir melhor, com organização, criatividade e economia de tempo.

Isso ajuda a explicar por que a fala continua sendo compartilhada em debates sobre liderança, rotina profissional e produtividade.

Ideia ganhou força, mas sentido vai além da provocação

Apesar do impacto da frase, o entendimento mais comum é que ela não elogia a falta de compromisso.

O ponto central está em destacar profissionais capazes de resolver problemas com raciocínio lógico, visão prática e capacidade de simplificar desafios complexos.

Esse tipo de pensamento ganhou espaço em ambientes que valorizam inovação e otimização de processos.

Afinal, em muitos casos, a melhor solução não é a mais trabalhosa, mas sim a mais inteligente.

Por isso, a frase segue chamando atenção ao propor uma reflexão direta: talvez nem sempre quem mais sofre para fazer algo seja quem entrega o melhor resultado.

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