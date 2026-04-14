Churrasco coreano: aprenda como fazer em casa para surpreender os amigos

Prato famoso da culinária coreana pode ser adaptado para o preparo em casa e promete surpreender no sabor e na apresentação

Layne Brito -
Churrasco coreano
(Foto: Reprodução/Captura de tela/ Youtube)

Se a ideia é sair do óbvio e impressionar os amigos com uma receita diferente, saborosa e cheia de personalidade, o churrasco coreano pode ser uma aposta certeira.

Conhecido pelo sabor marcante, pela carne bem temperada e pelo preparo rápido, o prato conquistou espaço em várias partes do mundo e passou a despertar curiosidade também entre quem gosta de se aventurar na cozinha sem abrir mão de praticidade.

Ao contrário do churrasco tradicional brasileiro, em que a carne costuma ir direto para a grelha com poucos temperos, a versão coreana aposta em cortes mais finos, marinadas intensas e um preparo que valoriza maciez e suculência.

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O resultado é uma combinação equilibrada entre doce, salgado e um toque levemente picante, ideal para servir em encontros mais descontraídos e transformar uma refeição comum em uma experiência diferente.

Receita aposta em carne marinada e preparo rápido

Um dos segredos do churrasco coreano está justamente no tempo dedicado ao tempero da carne.

O ideal é apostar em cortes bovinos mais finos, que absorvem melhor a marinada e cozinham rapidamente. Ingredientes como molho shoyu, alho, gengibre, óleo de gergelim, açúcar e cebola ajudam a criar o sabor característico do prato.

Ingredientes

  • 500 g de carne bovina (Contrafilé) em fatias finas
  • 4 colheres de sopa de molho shoyu
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de sopa de óleo de gergelim
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1 cebola pequena fatiada
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Gergelim a gosto

Modo de preparo

  1. Coloque a carne em um recipiente e adicione o molho shoyu, o alho, o gengibre, o óleo de gergelim e o açúcar.
  2. Misture bem para que todas as fatias fiquem envolvidas no tempero.
  3. Acrescente a cebola fatiada, a cebolinha e a pimenta-do-reino.
  4. Deixe a carne descansar na marinada por pelo menos 30 minutos.
  5. Aqueça bem uma frigideira, chapa ou grill.
  6. Coloque a carne em fogo alto e mexa rapidamente até dourar e ficar cozida, sem passar do ponto.
  7. Finalize com gergelim por cima antes de servir.
  8. Como servir o churrasco coreano em casa

Além da carne, a apresentação faz diferença e ajuda a deixar a refeição mais interessante.

O churrasco coreano costuma combinar bem com arroz, folhas verdes, legumes salteados e molhos que complementam o sabor da marinada.

Assim, cada pessoa pode montar o próprio prato e experimentar diferentes combinações.

Sugestões para acompanhar

  • Arroz branco
  • Folhas de alface
  • Cenoura em tiras
  • Pepino fatiado
  • Molho apimentado
  • Legumes salteados

Esse estilo de servir também torna o momento mais interativo, o que ajuda a criar um clima leve e convidativo entre amigos.

Mais do que uma receita, o churrasco coreano funciona como uma proposta diferente para reunir gente em volta da mesa, experimentar novos sabores e sair da rotina sem complicação.

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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