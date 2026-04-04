Com qual idade um cachorro e um gato passam a ser considerados idosos, segundo veterinária

Nem sempre os sinais aparecem de uma vez, mas a chegada da velhice muda cuidados, rotina e até a forma de observar cães e gatos

Layne Brito - 04 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quem convive com um cachorro ou um gato sabe como o tempo passa rápido demais. De repente, aquele pet cheio de energia começa a preferir cantos mais tranquilos, dorme por mais tempo e já não reage da mesma forma às brincadeiras de antes.

É nesse momento que muitos tutores se fazem a mesma pergunta: afinal, com quantos anos um animal passa a ser considerado idoso?

A resposta não é igual para todos. No caso dos cães, o porte costuma fazer diferença, já que animais maiores tendem a envelhecer mais cedo.

Já entre os gatos, esse processo costuma ser um pouco mais estável, o que facilita a identificação da fase sênior.

Mais do que uma curiosidade, entender essa mudança é essencial para adaptar os cuidados e garantir mais conforto ao animal.

Quando cães e gatos entram na fase idosa

De forma geral, gatos passam a ser considerados idosos a partir dos 10 anos.

Antes disso, muitos ainda mantêm comportamento ativo e sinais discretos de envelhecimento, mas a partir dessa faixa etária os cuidados costumam precisar de mais atenção.

Entre os cães, a conta muda conforme o tamanho. Os de pequeno porte costumam chegar à velhice mais tarde, por volta dos 10 anos ou mais.

Já os de porte grande ou gigante podem ser vistos como idosos a partir dos 7 anos, já que o organismo tende a envelhecer mais rápido.

O que muda na rotina dos pets idosos

Quando o animal entra nessa fase, alimentação, acompanhamento veterinário e rotina diária passam a exigir mais atenção.

Mudanças no sono, na disposição, no apetite e até no jeito de andar podem indicar que o corpo já não responde como antes.

Por isso, o ideal é observar o pet com mais cuidado e adaptar o dia a dia para essa nova etapa.

Com acompanhamento, conforto e uma rotina ajustada, cães e gatos idosos podem continuar tendo qualidade de vida e bem-estar por muito tempo.

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