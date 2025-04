Essa é a frequência correta que você deve trocar a roupa de cama (é mais importante do que você pensa)

A frequência correta para trocar a roupa de cama é mais importante do que parece, pois influencia diretamente no bem-estar e higiene

Ruan Monyel - 03 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Alice Zara)

Trocar a roupa de cama é um hábito comum, mas nem todo mundo sabe qual é a frequência ideal para manter o ambiente saudável e confortável.

Muitas pessoas acabam estendendo o uso dos lençóis e fronhas por longos períodos, acreditando que, por estarem aparentemente limpos, ainda não precisam ser lavados.

No entanto, essa prática pode trazer riscos para a saúde e prejudicar a qualidade do sono, afetando seu rendimento e rotina.

A frequência correta para trocar a roupa de cama é mais importante do que parece, afinal, ela influencia diretamente no bem-estar e na higiene.

Durante a noite, nosso corpo libera suor, células mortas da pele, oleosidade e até resíduos de cosméticos, e tudo isso se acumula nos tecidos, criando um ambiente ideal para ácaros, bactérias e fungos.

Esses microrganismos, além de causarem mau cheiro, podem provocar alergias respiratórias, coceiras na pele e até problemas mais graves.

O recomendado por especialistas e estudiosos em higiene e saúde é trocar toda a roupa de cama, no mínimo, uma vez por semana.

Esse intervalo garante que os resíduos não se acumulem em excesso e mantém o contato da pele com um tecido limpo e livre de bactérias.

Já as colchas e cobertores, que têm menos contato direto com o corpo, podem ser lavados a cada 15 dias ou, no máximo, uma vez por mês.

Durante o verão ou em períodos de muito calor, o ideal é reduzir ainda mais esse intervalo, principalmente se você transpira bastante durante a noite.

No caso de pessoas com alergias, doenças respiratórias ou de pele, a troca da roupa de cama deve ser feita até duas vezes por semana.

Além disso, expor o colchão ao sol e deixar o quarto bem ventilado também ajuda a manter o ambiente mais fresco e livre de umidade.

Seguindo esses truques, você terá melhores noites de sono e um ambiente seguro e aconchegante para passar a noite.

