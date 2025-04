Onde assistir América de Cali x Corinthians pela Sul-Americana nesta terça-feira (08)

Bola vai rolar a partir das 21h30 no Estádio Pascual Guerrero, na Colômbia

Augusto Araújo - 07 de abril de 2025

América e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (08). (Foto: Captura/Instagram)

Nesta terça-feira (08), o Corinthians vai até a Colômbia para enfrentar o América de Cali, em partida válida pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana de 2025.

A bola vai rolar a partir das 21h30 no Estádio Pascual Guerrero, localizado na cidade de Santiago de Cali, na Colômbia.

Na partida mais recente, os Diabos Vermelhos sofreram uma dura derrota. Diante do Once Caldas, perderam por 3 a 0, em jogo do campeonato colombiano.

Contudo, pela estreia na Sul-Americana, o América não tomou conhecimento do Racing de Montevideo (Uruguai) e, na casa dos adversários, aplicaram um sonoro 3 a 1.

Dessa forma, os Escarlates começaram a competição na liderança do Grupo C, devido aos dois gols positivos de saldo.

Por outro lado, o Timão deu início ao torneio com o pé esquerdo. Jogando em casa, o clube foi superado pelo Huracán, da Argentina.

Sequeira abriu o placar para os visitantes, aos seis minutos e rapidamente o Coringão descontou com Raniele, aos 13 minutos.

Contudo, aos 37 minutos, o atacante do Huracán voltou a balançar as redes e decretou o placar final da partida: 2 a 1. Com isso, o clube ficou na 3ª posição do Grupo C.

Por outro lado, o Corinthians teve uma excelente vitória neste sábado (05), enfrentando o Vasco pelo Brasileirão. Com gols de Yuri Alberto, Memphis Depay e João Victor (contra), os paulistas venceram por 3 a 0.

Graças ao placar, o Timão é o atual líder do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos e saldo positivo de 3 gols – assim como o Internacional.

Onde assistir América de Cali x Corinthians pela Sul-Americana nesta terça-feira (08)

O SBT irá transmitir a partida pela TV aberta, assim como o Paramount+, pelos serviços de streaming digital.

Além disso, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, por meio do chat do Placar UOL e pelo site Globo Esporte.

