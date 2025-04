Conheça praia de Goiás que é boa pra descansar e até pescar

Localidade se destaca como uma grande opção para quem quer descansar e aproveitar a natureza

Thiago Alonso - 08 de abril de 2025

Uma das nascentes do Rio Araguaia em Mineiros. (Foto: Valdeir Rodrigues)

Com a correria do dia a dia, muitas vezes as pessoas procuram formas de como fugir da rotina, para ficar longe do trabalho e das obrigações cotidianas, procurando um descanso que as grandes cidades não podem oferecer.

Nesta crescente, o ecoturismo é uma opção a se considerar, uma vez que pode oferecer a paz de uma boa folga, aliada à tranquilidade que só a natureza pode oferecer.

Em Goiás, uma das localidades que mais se destacam neste aspecto é Mineiros, município com pouco mais de 70 mil habitantes e que oferece uma gama de possibilidades para se aproveitar o melhor que o natural pode proporcionar.

Com um clima que se diferencia da região Central do estado, a cidade possui temperaturas que chegam a mínimas de 13 °C — se diferenciando e se sobressaindo em relação à capital.

Por conta disso, os meses de maio a julho podem agradar quem procura por um ‘respiro’ do calorão das metrópoles, aproveitando uma sensação mais amena e agradável.

Ainda nesta pegada de tranquilidade em meio à natureza, Mineiros também oferece práticas mais específicas, como a pesca, que pode ser uma saída interessante para quem procura por tranquilidade.

Na região, lagos e rios se destacam por esta atividade, como o Rio Araguaia, cujo berço está situado exatamente no município, juntamente com outras várias nascentes de águas, formando pequenas prainhas, bem no meio do Cerrado goiano.

Não o bastante, o fluvial também apresenta áreas de recarga d’água, chegando até o afloramento do Aquifero Guarani — um imenso reservatório subterrâneo de água, que se estende por 1,2 milhão de km² entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai.

