Ovos de Páscoa em Goiânia podem ser encontrados com diferenças de até 120%; veja como economizar

Associação Brasileira das Empresas de Cartões estima um gasto médio de R$ 146 por consumidor

Davi Galvão - 09 de abril de 2025

Pesquisa foi realizada em nove estabelecimentos de Goiânia. (Foto: Divulgação/Procon)

Com a Páscoa já batendo na porta, as prateleiras e estandes dos supermercados estão repletas de ovos e chocolates típicos da época, nos mais variados sabores, tamanhos e preços.

Tanto é que um levantamento do Procon Goiás, que abrangeu 66 itens, incluindo ovos de chocolate, caixas de bombons, tabletes e colombas, apontou variações de mais de 120% entre os mesmos produtos. A pesquisa foi feita em nove estabelecimentos de Goiânia entre os dias 25 de março e 02 de abril.

A maior discrepância observada foi no ovo de Páscoa Sonho de Valsa 277g, vendido entre R$ 44,99 no Assaí Atacadista e R$ 99,90 no Hiper Moreira— uma diferença de 122%.

A caixa de bombom Ferrero Rocher 150g apresentou oscilação de 74,79%, com preços de R$ 39,99 no Atacadão Dia a Dia a R$ 69,99 no Hiper Moreira. Já o ovo Diamante Negro 163g foi encontrado de R$ 43,99 a R$ 69,90, com variação de 58,90%, novamente no Assaí Atacadista e no Hiper Moreira, respectivamente.

A análise também levou em conta a comparação anual dos preços. A barra de chocolate ao leite Nestlé 1kg, que custava em média R$ 37,42 em 2024, está sendo vendida este ano por R$ 79,46 — aumento superior a 112%. A barra blend da mesma marca (1kg) também teve alta expressiva: de R$ 40,51 para R$ 76,63, alta de 89%.

O Procon também recomenda que os consumidores comparem os preços em pelo menos três locais antes de comprar.

A pesquisa completa está disponível no site do Procon Goiás. Vale destacar que, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões, em parceria com o Datafolha, a Páscoa deste ano deve movimentar R$ 5,3 bilhões, com gasto médio de R$ 146 por consumidor.

