3 palavras em português que não têm tradução em outras línguas; veja quais são

Algumas palavras do português brasileiro desafiam traduções literais e intrigam estudiosos por terem significados tão específicos

Gustavo de Souza - 20 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Imagens USP)

A língua de determinado povo, em uma visão mais profunda do que apenas o código que usam para falar, é o corpo de pensamentos, falas e cultura de quem a usa. No nosso português, algumas palavras nasceram de contextos tão específicos da identidade brasileira que quem se propõe a traduzi-las acabam com dor de cabeça.

Por mais espinhoso que seja traduzir alguns termos, não significa que eles sejam impossíveis de explicar. A questão é que, em muitos casos, não existe em outra língua um único vocábulo capaz de reunir o mesmo peso emocional, cultural e simbólico.

“Saudade” é o exemplo mais conhecido. Embora possa ser aproximada de expressões como “sentir falta” ou “nostalgia”, a palavra vai além. Ela mistura ausência, afeto, memória e uma ligação emocional com algo ou alguém que já não está por perto.

“Cafuné” também chama atenção por nomear um gesto específico. Trata-se do carinho feito, geralmente, na cabeça ou nos cabelos de alguém, quase sempre em situações de intimidade, cuidado e acolhimento.

Já “gambiarra” representa o improviso criativo diante de limitações. Ela pode definir uma solução provisória, feita com os recursos disponíveis, para resolver um problema prático. Para além de adaptação, o termo também revela a capacidade de inventar saídas rápidas em cenários adversos.

Para linguistas e tradutores, essas palavras ajudam a mostrar como a língua reflete hábitos, emoções e formas de viver, e como dizem muito sobre quem as usam em seu dizer.

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