Shopee revela produto campeão de vendas em Goiás e nos outros estados; confira a lista
Levantamento mostra preferência por itens úteis do dia a dia, com destaque para produtos funcionais e de uso doméstico
Quando o assunto é comprar barato e com praticidade, os aplicativos de e-commerce se destacam. Em Goiás, um dos app’s que mais caiu nas graças da população foi a Shopee, com os famosos cupons de frete grátis e ofertas relâmpago.
Mas o que chama atenção é o produto que os goianos mais compram.
Um levantamento divulgado pela plataforma na última quarta-feira (15), chamado Mapa Shopee 2026, mostrou que o produto queridinho dos goianos foi um modelo de bota coturno masculina.
O item foi o mais vendido em Goiás entre os meses de outubro de 2025 e março de 2026. Nos outros estados da região Centro-Oeste também houve destaque para itens funcionais e voltados ao trabalho.
No Mato Grosso, por exemplo, o produto mais comprado foi um drone. Já no Mato Grosso do Sul, um rádio comunicador modelo walk talk ficou em primeiro lugar. No Distrito Federal, os mais buscados foram acessórios para computador.
De acordo com a plataforma, a tendência observada em todo território nacional é de aquisição de ferramentas e peças de uso doméstico que facilitam as tarefas do dia a dia. Ou seja, as compras por impulso daqueles itens curiosos já não reflete como os brasileiros usam o app.
Outro setor com alta procura foi o de cuidados com animais de estimação. A pesquisa mostra um aumento expressivo no volume de pedidos de rações e acessórios variados para pets nas cinco regiões do país.
Por outro lado, categorias tradicionais como moda e entretenimento registraram um recuo no interesse geral. Apesar da queda nesses segmentos, calçados e relógios ainda conseguem manter um fôlego residual entre os itens mais vendidos.
Confira a lista dos mais vendidos por estado:
- Acre: capa para volante
- Alagoas: retrovisor
- Amapá: caixa de som portátil
- Amazonas: fone de ouvido bluetooth
- Bahia: escapamento
- Ceará: retrovisor
- Distrito Federal: acessórios para computador
- Espírito Santo: panela elétrica
- Goiás: coturno masculino
- Maranhão: retrovisor
- Mato Grosso: drone
- Mato Grosso do Sul: rádio comunicador
- Minas Gerais: air fryer
- Pará: caixa de som
- Paraíba: retrovisor
- Paraná: umidificador de ar
- Pernambuco: retrovisor
- Piauí: retrovisor
- Rio de Janeiro: caixa organizadora
- Rio Grande do Norte: retrovisor
- Rio Grande do Sul: garrafa térmica
- Rondônia: caixa de som
- Roraima: fone de ouvido
- Santa Catarina: massageador elétrico
- São Paulo: caixa organizadora
- Sergipe: retrovisor
- Tocantins: caixa de som portátil
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