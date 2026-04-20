Shopee revela produto campeão de vendas em Goiás e nos outros estados; confira a lista

Levantamento mostra preferência por itens úteis do dia a dia, com destaque para produtos funcionais e de uso doméstico

Ícaro Gonçalves - 20 de abril de 2026

Tendência nacional é de compra de produtos funcionais (Foto: Reprodução/TechTudo)

Quando o assunto é comprar barato e com praticidade, os aplicativos de e-commerce se destacam. Em Goiás, um dos app’s que mais caiu nas graças da população foi a Shopee, com os famosos cupons de frete grátis e ofertas relâmpago.

Mas o que chama atenção é o produto que os goianos mais compram.

Um levantamento divulgado pela plataforma na última quarta-feira (15), chamado Mapa Shopee 2026, mostrou que o produto queridinho dos goianos foi um modelo de bota coturno masculina.

O item foi o mais vendido em Goiás entre os meses de outubro de 2025 e março de 2026. Nos outros estados da região Centro-Oeste também houve destaque para itens funcionais e voltados ao trabalho.

No Mato Grosso, por exemplo, o produto mais comprado foi um drone. Já no Mato Grosso do Sul, um rádio comunicador modelo walk talk ficou em primeiro lugar. No Distrito Federal, os mais buscados foram acessórios para computador.

De acordo com a plataforma, a tendência observada em todo território nacional é de aquisição de ferramentas e peças de uso doméstico que facilitam as tarefas do dia a dia. Ou seja, as compras por impulso daqueles itens curiosos já não reflete como os brasileiros usam o app.

Outro setor com alta procura foi o de cuidados com animais de estimação. A pesquisa mostra um aumento expressivo no volume de pedidos de rações e acessórios variados para pets nas cinco regiões do país.

Por outro lado, categorias tradicionais como moda e entretenimento registraram um recuo no interesse geral. Apesar da queda nesses segmentos, calçados e relógios ainda conseguem manter um fôlego residual entre os itens mais vendidos.

Confira a lista dos mais vendidos por estado:

Acre: capa para volante

Alagoas: retrovisor

Amapá: caixa de som portátil

Amazonas: fone de ouvido bluetooth

Bahia: escapamento

Ceará: retrovisor

Distrito Federal: acessórios para computador

Espírito Santo: panela elétrica

Goiás: coturno masculino

Maranhão: retrovisor

Mato Grosso: drone

Mato Grosso do Sul: rádio comunicador

Minas Gerais: air fryer

Pará: caixa de som

Paraíba: retrovisor

Paraná: umidificador de ar

Pernambuco: retrovisor

Piauí: retrovisor

Rio de Janeiro: caixa organizadora

Rio Grande do Norte: retrovisor

Rio Grande do Sul: garrafa térmica

Rondônia: caixa de som

Roraima: fone de ouvido

Santa Catarina: massageador elétrico

São Paulo: caixa organizadora

Sergipe: retrovisor

Tocantins: caixa de som portátil

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