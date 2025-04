Homens ‘marcam duelo’ após saída da casa de forró no Setor Pedro Ludovico

Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e prestou os primeiros socorros no local

Paulino Henjengo - 28 de abril de 2025

Ambos foram encaminhados a uma unidade hospitalar. (Foto: Reprodução)

Um desentendimento após uma noite de diversão terminou de forma violenta em Goiânia. Dois homens acabaram duelando com facas na madrugada desta segunda-feira (28), depois de saírem de uma casa de forró localizada no Setor Pedro Ludovico.

Tudo começou quando um jovem de identidade não revelada, viu a namorada saindo de um bar acompanhada de um homem de 31 anos — apontado como autor. Incomodado, ele abordou a companheira para pedir explicações, mas acabou sendo ameaçado pelo homem, fato que deu início a uma discussão.

Na sequência, ambos foram até as próprias casas e pegaram facas.A vítima decidiu ir até a porta da kitinete do autor e, assim que se encontraram desferiram golpes um contra o outro.

Durante a luta, a vítima se feriu e correu para a própria residência onde se trancou. Já o autor, ao tentar persegui-lo, socou a porta de vidro, causando ferimentos no próprio punho.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local encontrou o Corpo de Bombeiros já prestando atendimento. Os policiais entraram no imóvel do autor e se depararam com grande quantidade de sangue espalhada pelo ambiente.

Após seguir os rastros, eles localizaram o suspeito que estava trancado no interior do imóvel e apresentava cortes profundos. A equipe precisou arrombar a porta e o encontraram deitado na cama, com um pano improvisado no pulso para tentar conter o sangramento.

Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi encaminhado ao Cais da Chácara do Governador. A vítima também foi encontrada bastante debilitada, recebeu os primeiros socorros e posteriormente, levada ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).

Após atendimento médico, o autor foi conduzido à Central de Flagrantes onde foi apresentado à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis.

