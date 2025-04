Dívida de R$ 50 foi o motivo de homem ser agredido até a morte por 7 pessoas, aponta delegado

Vítima foi atacada com garrafas e faca em Goiânia, durante a noite

Natália Sezil - 29 de abril de 2025

Arismar Vasques Filho tinha 39 anos. (Foto: Reprodução)

O homem, de 39 anos, que morreu após ser agredido por um grupo de sete pessoas em Goiânia, na noite desta segunda-feira (29), teria sido atacado por conta de uma dívida de R$ 50.

A informação foi apontada pelo delegado Álvares Lins, que explicou à TV Anhanguera que já havia uma desavença anterior entre os envolvidos.

“Havia um desentendimento por conta de uma dívida que supostamente a vítima teria com um dos autores. Uma dívida de R$ 50 referente a compra de drogas”, explicou.

O grupo de pessoas estaria bebendo próximo a uma distribuidora e à praça quando começaram o desentendimento e os ataques.

Arismar Vasques Filho morreu após ser agredido com facas e garrafas, no Setor Morada do Sol, região Noroeste da capital.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, mas puderam apenas constatar o óbito.

O caso ainda deve continuar sob responsabilidade da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), que irá confirmar a motivação e apurar os detalhes.

