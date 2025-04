Homem é morto na região de motéis em Aparecida de Goiânia

Situação envolveu duas garotas de programa e um integrante da Polícia Civil

Da Redação - 26 de abril de 2025

Vítima bateu a caminhonete em um muro após ser acertado pelos disparos. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, morreu após ser baleado na noite desta sexta-feira (26), na Vila Nossa Senhora de Lourdes, na região de motéis de Aparecida de Goiânia.

Ele teria sido acertado pelos disparos enquanto estava dentro da própria caminhonete. Dentro do carro, também estariam duas garotas de programa e o suposto autor dos tiros, de 23 anos.

Com os disparos, a caminhonete ainda teria batido no muro. Diante disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorros, mas pôde apenas constatar o óbito.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local. Já na ocorrência, o suspeito de ter efetuado os tiros informou que era um integrante da Polícia Civil (PC). Por isso, a Corregedoria também foi acionada.

Questionado, o jovem teria contado que havia ido até a região de motéis “para se divertir”, e se encontrou com as garotas de programa. A vítima teria passado e convidado os três a entrarem na caminhonete, ao que eles teriam aceitado.

Nesse momento, as profissionais teriam afirmado que o motorista não tinha boa índole, apontando que ele estava sob efeito de drogas. O condutor do veículo teria sido baleado enquanto os outros três envolvidos tentavam sair do carro.

O Portal 6 tenta, ainda, apurar o que teria levado o integrante da PC a entrar no veículo junto às duas mulheres – uma vez que isso não teria sido justificado por ele aos policiais militares que atenderam a ocorrência.

