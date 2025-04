Placa em carro chama atenção dos motoristas e para o trânsito: “pode ser pobre ou feia”

Mensagem com conteúdo inusitado ganhou olhares e registros de todo mundo que estava em volta e bombou nas redes sociais

Magno Oliver - 29 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @Placashistória)

Em tempos de redes sociais, o cenário amoroso tem se tornado cada dia mais complicado, não é mesmo? Conseguir uma boa pessoa para um encontro romântico, então, se tornou ainda mais difícil.

Foi então que dentro desse contexto uma placa com uma mensagem inusitada viralizou nas redes sociais e caiu no gosto dos internautas.

O mais interessante foi que tudo aconteceu no trânsito e ninguém esperava uma placa com um recado bastante direto sobre o assunto.

Placa em carro chama atenção dos motoristas e para o trânsito: “pode ser pobre ou feia”

Uma placa fixada no vidro traseiro de um carro deu o que falar no trânsito e nas redes sociais recentemente. A história foi tão inusitada que foi parar no Instagram do @placashistoria.

Na dificuldade de encontrar um amor correspondido ou mesmo uma companheira que seja parceira e amiga, um homem decidiu apelar para uma placa interessante.

Assim, na mensagem ele dizia que estava à procura de uma mulher para manter um relacionamento amoroso ou até mesmo só amizade. Não importava se ela fosse rica ou pobre, feia ou bonita.

Na placa, o texto dizia: “PROCURA-SE MULHER PARA CASAR OU AMIGAR. PODE SER POBRE OU FEIA, PORQUE TAMBÉM SOU”.

A placa foi colada na traseira de um carro simples, em meio ao trânsito caótico de uma cidade no interior do Brasil. Assim, o recado curioso viralizou em poucos minutos e provocou reações que foram do riso ao espanto (ou empatia, né).

A ideia da placa, segundo o motorista que a criou, foi porque ele estava cansado da solidão e resolveu tentar algo diferente. Ele conta que a ideia surgiu depois de ver uma propaganda parecida colada em um poste. Achou que valia a tentativa e resolveu trazer para a realidade dele.

Nos comentários, uma seguidora disse: “pelo menos ele foi sincero”.

Confira a história completa da placa:

