Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciam sexo do bebê

Folhapress - 01 de maio de 2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Maíra Cardi, 41, e Thiago Nigro, 34 esperam uma menina. O casal de influenciadores e empresários anunciou o sexo do bebê que esperam nesta quinta-feira (1), de forma simples. A ex-BBB está grávida de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com o marido, que é conhecido como Primo Rico.

“Eu e Thiago não queremos fazer chá revelação, sinceramente, tanto faz se vai ser menino ou menina, a gente vai ficar feliz igual. Eu quero menina e ele, menino, mas vamos ficar feliz com tudo. Ele fala que é o único homem daqui, mas ele tem cara de pai de menina”, disse Maíra sobre quais eram as expectativas do casal.

A influenciadora contou que uma amiga próxima foi a primeira a descobrir o sexo do bebê. Junto com Sophia, filha de seis anos de Maíra e Arthur Aguiar, ela comprou uma roupa na cor que representaria o sexo.

Maíra e Thiago filmaram o momento em que abriram uma caixa e viram um vestidinho e uma meia calça calça cores-de-rosa. “É meninaa”, comemorou ela, que já é mãe de Sophia e Lucas Cardi, 24.

O casal anunciou a gravidez no último dia 26 de abril e disse que estão no terceiro mês de gestação. Já grávida, a influenciadora compartilhou que teve diagnóstico de trombofilia, também sofrida por Mariana Rios, condição que gera riscos para a gestação.

Em janeiro, Maíra revelou ter sofrido um aborto espontâneo. Ela descobriu que o coração do feto tinha parado de bater após dar entrada no hospital com sangramentos.

