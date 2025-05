Não é a Torre Eiffel, nem o Big Ben: descubra o marco histórico mais visitado do mundo

A resposta pode surpreender você e, quem sabe, pode inspirar sua próxima viagem

Pedro Ribeiro - 02 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Ramaz Bluashvili)

Você já se perguntou qual é o marco histórico mais visitado do mundo?

Muita gente aposta em ícones famosos, como a Torre Eiffel, em Paris, ou o Big Ben, em Londres.

Outros pensam no imponente Coliseu de Roma.

Mas a resposta pode surpreender você. Além disso, pode até inspirar sua próxima viagem.

O marco histórico mais visitado do mundo não está na Europa, nem na América.

Ele fica na Ásia, atravessa montanhas, desertos e vales, e tem milhares de anos de história. Estamos falando da Muralha da China.

Construída ao longo de séculos, a Muralha servia como uma linha de defesa contra invasões. Mas hoje, ela é símbolo de resistência, cultura e grandeza.

São mais de 20 mil quilômetros de extensão, com trechos abertos ao público que recebem milhões de turistas todos os anos.

Caminhar por ali é como voltar no tempo. E ao mesmo tempo, é uma experiência única de contato com paisagens de tirar o fôlego. Por isso, não é surpresa que ela tenha conquistado o título de marco histórico mais visitado do mundo.

Por que ela é tão visitada?

Há muitas razões para isso. Primeiro, por sua importância histórica. A Muralha da China é Patrimônio Mundial da UNESCO e uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Isso por si só já chama a atenção de viajantes.

Além disso, o fácil acesso a alguns trechos, como Badaling, ajuda bastante. Eles são bem sinalizados, seguros e oferecem boa estrutura para os turistas.

Guias locais também ajudam a entender o contexto da construção e das batalhas que ali ocorreram.

Outro fator é a curiosidade. Afinal, o marco histórico mais visitado do mundo desperta interesse global.

Muita gente quer ver com os próprios olhos essa obra gigantesca, feita sem tecnologia moderna, mas com uma engenharia surpreendente.

Quando e como visitar

O melhor período para visitar a Muralha da China é entre a primavera e o outono, ou seja, de abril a outubro.

Nessas épocas, o clima é mais agradável e a paisagem mais bonita. No inverno, o frio pode ser intenso.

Para chegar lá, a cidade de Pequim é o principal ponto de partida. Há excursões diárias, com opções para todos os bolsos.

Alguns trechos são mais turísticos, enquanto outros são mais rústicos e exigem preparo físico.

Se você gosta de aventura, pode explorar trechos menos conhecidos. Mas se prefere conforto e segurança, os pontos restaurados são ideais. Em todos os casos, o importante é se planejar bem e respeitar as orientações locais.

Curiosidades que valem a pena saber

A Muralha não é uma estrutura única, mas sim um conjunto de muros construídos por diferentes dinastias.

Em alguns pontos, é possível ver o nascer ou o pôr do sol do alto da muralha — uma experiência inesquecível.

Existe uma lenda de que ela pode ser vista do espaço, mas isso não é totalmente verdade. Mesmo assim, seu tamanho impressiona qualquer um de perto.

O marco histórico mais visitado do mundo não é apenas um ponto turístico. Ele é um símbolo da força de um povo e da capacidade humana de construir algo grandioso. Ao visitá-lo, você se conecta com o passado e entende melhor o presente.

Se você ainda não colocou a Muralha da China na sua lista de desejos, talvez seja hora de repensar. Afinal, lugares como esse mostram o quanto o mundo tem a oferecer.

