Onde assistir Atlético-GO x Novorizontino pela Série B neste domingo (04)

Dragão está há quatro jogos sem conseguir vencer na competição

Augusto Araújo - 02 de maio de 2025

Atlético e Novorizontino se enfrentam neste domingo (04). (Foto: Pietra Telles / Higor Basso)

Reunindo forças para voltar a vencer, o Atlético recebe o Novorizontino neste domingo (04), em partida válida pela 6ª rodada da Série B.

A bola vai rolar a partir das 16h no Estádio Antônio Accioly, localizado no Setor Campinas, em Goiânia. Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA) comandará a equipe de arbitragem.

Depois de estrear com vitória na competição, o Dragão passa por uma “seca”. Nas quatro rodadas seguintes, a equipe perdeu uma vez e empatou outras três.

A mais recente foi no último domingo (27), em Manaus (AM). Jogando contra o Amazonas, o Rubro-Negro saiu na frente, com um gol de Marcelinho, já nos acréscimos do primeiro tempo.

Assim, a Onça-Pintada começou a pressionar os adversários e, aos 36 minutos da segunda etapa, conseguiu igualar o placar. Com uma cobrança de pênalti efetuada por Luan, o placar final ficou em 1 a 1.

Com isso, o Atlético se manteve na 13º posição da Série B, agora com seis pontos conquistados em cinco jogos. Já o Amazonas também permaneceu em 19º, com dois pontos.

Sequência boa

Por outro lado, o Tigre do Vale foi derrotado pelo forte Corinthians, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (30). Héctor Hernández fez o gol solitário que decretou o 1 a 0 no placar.

Apesar disso, o Novorizontino ainda está invicto na Série B, ainda que esteja na 10ª posição. Na rodada mais recente da competição, o clube venceu o Athletico por 2 a 1.

Pablo Dyego fez os dois gols do time paulista, enquanto Renan descontou para o Furacão.

Onde assistir Atlético-GO x Novorizontino pela Série B neste domingo (04)

A ESPN fará a transmissão da partida, pelo sistema de TV a cabo, assim como a plataforma de streaming Disney+, pelas mídias digitais.

