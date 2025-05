Placa com “super” promoção de TV chama atenção de quem visita loja

Anúncio causou grande repercussão entre clientes e internautas que acompanham os preços online

Magno Oliver - 03 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @Placashistoria)

O que era para ser uma simples placa com um anúncio de venda de um eletrodoméstico, acabou se tornando uma ação de marketing que trouxe um bom engajamento e clientes para uma loja.

Isso porque uma loja de eletrodomésticos chamou a atenção de clientes e pedestres com uma placa de promoção um tanto inusitada. Era para ser uma simples ação de venda de uma TV, mas a coisa acabou saindo do controle.

A propaganda destacava uma oferta especial para uma televisão. No entanto, o valor do produto antes e depois da promoção era exatamente o mesmo, o que gerou surpresa e risadas.

Assim, o caso repercutiu tanto que o case de venda da TV foi parar no Instagram do @placashistoria. Os seguidores riram bastante e se divertiram com o teor do anúncio da oferta imperdível.

A mensagem estava em letras garrafais e na placa dizia o seguinte: “TV LED 32 SAMSUNG HD SMART UN32T4300 DE R$ 1.999,99 POR R$ 1.999,00”. O anúncio estava em destaque na vitrine, atraindo a curiosidade de quem passava pela calçada.

Ao se depararem com a oferta inusitada, alguns clientes pararam para ler duas vezes, outros sacaram o celular para tirar fotos e compartilhar nos grupos.

O que era para ser uma ação para atrair compradores, acabou virando motivo de memes e piada na internet. Assim, em vez de transmitir a ideia de um grande desconto, a placa acabou reforçando que não havia vantagem financeira nenhuma para o consumidor.

Confira a postagem completa da história da placa:

