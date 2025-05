4 alimentos poderosos que podem te ajudar a chegar aos 100 anos

Longevidade se constrói garfada por garfada e, muitas vezes, o óbvio precisa ser dito

Anna Júlia Steckelberg - 04 de maio de 2025

Quem nunca olhou para alguém com mais de 90, caminhando com disposição, rindo sem falta de ar, e pensou: “qual é o segredo desse povo?” Spoiler: não é elixir mágico, nem pacto com o tempo. A resposta pode estar nos alimentos — mais precisamente, na dieta mediterrânea.

Sim, aquela que parece saída de uma vila na Grécia, com a brisa do mar batendo no rosto e um azeite de oliva escorrendo poeticamente pela salada. Esse estilo alimentar, famoso por unir sabor, saúde e simplicidade, tem sido estudado há décadas e os resultados são unânimes: quem segue, vive mais e melhor.

A seguir, conheça 4 alimentos que fazem parte dessa rotina alimentar e que podem ajudar você a soprar velinhas até os três dígitos (com fôlego pra apagar todas):

1. Azeite de oliva extra virgem

Ele é o rei da dieta mediterrânea. Rico em gorduras boas e antioxidantes, combate inflamações, protege o coração e ainda deixa qualquer prato mais sofisticado. Troque a manteiga por ele e seu organismo agradece com juros e correção.

2. Frutas vermelhas (como morango e mirtilo)

Pequenas no tamanho, gigantes no poder antioxidante. Essas frutinhas ajudam a prevenir o envelhecimento precoce, protegem o cérebro e ainda matam a vontade de doce sem culpa. Um punhado por dia pode ser o lanche da juventude eterna.

3. Nozes e castanhas

Gorduras boas, fibras, proteína, minerais… as oleaginosas são praticamente um suplemento natural. Um punhado por dia reduz o risco de doenças cardíacas e dá um up na energia. Mas calma: não vale comer o pacote inteiro de uma vez!

4. Legumes, verduras e grãos integrais

A base de tudo: cor no prato, saúde no corpo. Eles garantem fibras, vitaminas e saciedade, além de manter o intestino funcionando como um relógio suíço.

Além dos benefícios pessoais, essa dieta ainda é amiga do planeta: menos carne, mais vegetais e menor impacto ambiental.

Então, da próxima vez que for montar seu prato, pense nisso: longevidade se constrói garfada por garfada — e, de preferência, com bastante azeite.

