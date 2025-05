Truque caseiro para limpar o micro-ondas em poucos minutos e deixá-lo brilhando

É possível limpar o micro-ondas em poucos minutos, usando apenas itens simples e sem grandes esforços

Ruan Monyel - 04 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Menino Prendado)

Você costuma limpar o micro-ondas? Ele é um dos eletrodomésticos mais usados na cozinha, mas também é um dos que mais acumulam sujeira e gordura.

Seja por causa daquele molho que espirrou ou dos alimentos aquecidos sem proteção, é comum perceber manchas difíceis e odores desagradáveis.

Porém, muitas pessoas deixam para limpar o micro-ondas apenas quando a situação já está crítica, o que dificulta muito a higienização.

Mas a boa notícia é que existe um truque simples e rápido para resolver esse problema em poucos minutos, usando apenas itens simples e sem grandes esforços.

Ter um micro-ondas limpo não é só uma questão de estética, mas também de saúde, já que o acúmulo de resíduos pode comprometer o sabor dos alimentos e favorecer a proliferação de bactérias.

Além disso, um aparelho bem cuidado tem uma vida útil maior, funcionando melhor e gastando menos energia.

Para começar, você vai precisar apenas de um recipiente próprio para micro-ondas, água, o suco e algumas rodelas de limão.

Basta colocar a água no recipiente até a metade, espremer o suco de meio limão e adicionar algumas rodelas da fruta.

Em seguida, leve ao micro-ondas e ligue em potência alta por cerca de três a cinco minutos, até que a água comece a evaporar.

Assim que terminar o tempo, é importante não abrir a porta imediatamente, deixando o vapor agir dentro do equipamento por aproximadamente cinco minutos.

Esse vapor, combinado com a ação natural do limão, ajuda a amolecer toda a gordura acumulada e a soltar as sujeiras mais difíceis, sem precisar fazer esforço.

Depois do tempo de espera, basta passar um pano limpo ou uma esponja macia por toda a parte interna do eletrodoméstico.

Com essa técnica simples, você não precisa usar produtos químicos fortes para limpar o micro-ondas e ainda garante um resultado impecável em poucos minutos.

