Com apenas 3 passos, você consegue deixar o banheiro sempre cheiroso

Alguns passos simples garantem um aroma agradável o dia inteiro, e o melhor: sem grandes esforços

Ruan Monyel - 05 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/A Giovana Antunes)

O banheiro é um dos cômodos mais utilizados da casa e, por isso mesmo, é um dos que mais exigem atenção, sendo essencial deixá-lo limpo e cheiroso.

Nada mais desagradável do que entrar em um ambiente úmido e fechado, e sentir odores fortes ou a sensação de que ele está sujo.

E mesmo com uma boa faxina, muitos moradores enfrentam dificuldades para manter o cheiro de limpeza por mais tempo.

Mas a boa notícia é que apenas alguns passos garantem um aroma agradável o dia inteiro, e o melhor: sem grandes esforços e com ingredientes simples.

Com apenas 3 passos, você consegue deixar o banheiro sempre cheiroso

O segredo para manter o banheiro limpo e cheiroso está em manter uma rotina prática e estratégica de higienização do ambiente.

E com apenas 3 passos, é possível transformar seu banheiro, deixando-o não só limpo, mas também com aquele aroma de casa perfumada.

Para começar, o acúmulo de resíduos nos ralos costuma ser o principal causador de mau cheiro. Por isso, é importante realizar uma limpeza nos ralos, utilizando água quente, vinagre branco e bicarbonato de sódio.

Essa combinação elimina resíduos orgânicos, combate bactérias e deixa um aroma leve e fresco, mantendo o banheiro cheiroso por mais tempo.

Outro truque eficiente e barato é preparar um aromatizador caseiro para a descarga, essencial para manter o aroma agradável.

Basta pingar algumas gotas de essência concentrada ou amaciante em pedaços de algodão e colocá-los dentro da caixa acoplada do vaso sanitário.

Assim, a cada descarga, o banheiro se renova com uma fragrância suave e agradável, mantendo o lavabo cheiroso.

Por fim, finalize o cuidado com um spray aromatizador. Misture álcool, água e algumas gotas da sua essência preferida em um borrifador.

Use essa solução diariamente, borrifando nas cortinas, tapetes, cestos e até no ar do ambiente, pois o álcool ajuda a fixar o cheiro e espalhá-lo com mais intensidade.

Seguindo esses 3 passos simples, seu banheiro pode permanecer cheiroso e agradável todos os dias, sem a necessidade de esforços excessivos.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!