Magno Oliver - 06 de maio de 2025

(Foto: captura de tela / Instagram / @familiapessoatardivo)

Uma nova releitura da clássica receita de arroz doce virou a queridinha dos internautas e bombou nas redes sociais. Já comeu arroz doce com leite ninho queimado bem cremoso? Pois bem, é a nova receita bombada da internet.

Arroz doce com leite ninho queimado: fica cremoso e muito saboroso

Acessórios para preparar a receita:

– Refratário grande de vidro

– Frigideira grande para preparo do leite ninho

– Prato fundo

– Xícara

– Espátula de silicone

Ingredientes para a receita:

– 2 xícaras leite pó integral instantâneo

– Duas xícaras de arroz

– 1 xícara açúcar

– 750ml leite

– 1 lata de leite condensado

– Uma caixa creme de leite

Modo de preparo da receita de arroz doce com leite ninho queimado

Assim, primeiro passo é colocar o arroz para cozinhar até ele fica pronto, soltinho. Guarde ele e vamos preparar o recheio da receita de arroz doce.

Agora é queimar o leite ninho na frigideira colocando um pouco de leite ninho e deixando o fogo mudar a cor do pó do leite ninho apenas mexendo tudo com uma espátula. Assim, deixe agir por 10 minutos até que todo o pó esteja com uma cor mais queimada em tom de marrom.

Em seguida, misture ao leite em pó leite condensado, o creme de leite, a açúcar e um pouco de leite. Mexa bastante até toda essa mistura ficar bastante diluída.

Próxima etapa é colocar o arroz cozido e misturar até ele aderir ao sabor e ficar todo amarelado, tudo em fogo alto, mexendo sempre.

Por fim, mexa mais um pouco até a mistura aderir bem, desligue o fogo e espere esfriar para poder servir e apreciar. Pode comer ele quentinho, geladinho, com acompanhamentos, fica tudo a seu critério.

Confira o vídeo completo com a receita:

