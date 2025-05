6 produtos piratas que todo mundo já teve (mas não admite)

Essas mercadorias costumam ser alternativas mais baratas para quem não está disposto a gastar uma fortuna nas versões originais

Pedro Ribeiro - 08 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

Quando o assunto são produtos piratas, a maioria das pessoas faz cara de paisagem. Fingem que nunca nem viram.

Mas a verdade é que eles já passaram, em algum momento da vida, por nossas mãos, armários ou prateleiras.

Eles são baratos, estão por toda parte e, muitas vezes, enganam até de perto.

Vamos relembrar alguns desses clássicos que todo mundo conhece (mas evita comentar).

1. Tênis de marca

Sabe aquele “Adibas” ou “Nikke” que parecia quase igual ao original? Pois é. Os produtos piratas mais populares costumam ser tênis.

Eles estão nas feiras, nas lojinhas de bairro e até em anúncios online. O preço é tentador e, para quem está com o orçamento apertado, a escolha é quase automática. Mesmo sabendo que o solado vai se descolar depois de duas caminhadas.

2. Camisa de time

Aqui entra o sentimento! Torcedor que é torcedor quer vestir a camisa do seu clube do coração.

Mas, nem sempre, dá pra pagar mais de R$ 300 numa peça oficial. Por isso, a camisa pirata entra em campo.

Às vezes, vem até com o nome do craque escrito errado, mas o amor continua o mesmo.

3. Perfumes

Cheirinho de original, preço de feira. Os perfumes são campeões em versões alternativas. Tem de tudo: “Chance” virando “Change”, “212” virando “112”, e por aí vai.

O frasco até engana, mas o cheiro costuma durar… uns 15 minutos. Ainda assim, quem nunca usou um desses antes de ir pra escola ou pro rolê.

4. Óculos de sol

Os óculos de sol piratas são praticamente um clássico do verão brasileiro. Vendidos em praias, camelôs e até em semáforos, eles prometem proteger do sol e te deixar com estilo.

Mas, muitas vezes, não têm nenhuma proteção contra raios UV. Ou seja: você sai estiloso, mas os olhos é que sofrem. Ainda assim, quase todo mundo já teve um.

5. Relógios

Relógios de “marca” por R$ 25? Quem resiste? Seja um “Rolex” que brilha mais que a lua cheia ou um “G-Shock” que quebra só de olhar torto, esses acessórios já enfeitaram muitos pulsos por aí.

São o tipo de produto pirata que ilude, até você entrar na piscina com ele e sair só com a pulseira.

6. Mochilas escolares

Essa aqui é pra mexer com a nostalgia. Lembra daquela mochila “Pumma”, “Didos” ou “Samsonyte”?

Muitos estudantes, principalmente nos anos 90 e 2000, já carregaram livros e cadernos em mochilas que quase pareciam originais.

Eram coloridas, estilosas, tinham mil bolsos e duravam… bem, duravam até o primeiro puxão mais forte.

