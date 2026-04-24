Menina de 7 anos morre após quadro suspeito de dengue em Goianésia

Caso está sob investigação e ocorre em meio ao avanço expressivo da doença no estado

Pedro Ribeiro - 24 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

A morte de uma menina, de 7 anos, com suspeita de dengue em Goianésia, reacendeu o alerta sobre o avanço da doença no estado.

Heloísa Ribeiro Ramos morreu na última terça-feira (21), após apresentar piora rápida no quadro de saúde.

O caso está sob investigação da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), que apura se a dengue foi a causa da fatalidade.

Segundo familiares, a criança procurou atendimento médico inicialmente com dores intensas nas costas e no joelho, sendo medicada e liberada para casa.

Poucas horas depois, retornou ao hospital com agravamento do quadro, mas não resistiu.

A fatalidade ocorre em meio ao avanço da dengue em Goiás, que já contabiliza 39.440 casos confirmados da doença em 2026, além de 20 mortes registradas, conforme dados do Painel de Arboviroses da SES-GO.

Especialistas alertam que sinais de agravamento, como dores intensas, vômitos persistentes, inchaço abdominal, sonolência e dificuldade respiratória, exigem atendimento imediato.

O caso de Heloísa gerou comoção no município e mobilizou homenagens de colegas, professores e familiares nas redes sociais.

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