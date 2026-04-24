Truque caseiro para remover manchas de desodorante da blusa sem esfregar e sem manchar o tecido

Método simples pode ajudar a recuperar peças marcadas e ainda evitar que o problema volte a aparecer com frequência

Layne Brito - 24 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram/jeh.maniadelimpeza)

Quem nunca separou uma blusa para usar e, ao olhar melhor, percebeu aquela mancha insistente de desodorante na região das axilas? O problema é mais comum do que parece e pode deixar até peças novas com aparência envelhecida, principalmente quando o produto se acumula no tecido ao longo do tempo.

A boa notícia é que alguns truques caseiros podem ajudar a recuperar a roupa sem precisar passar longos minutos esfregando ou correr o risco de piorar a situação.

A técnica, que viralizou como uma dica prática para quem quer resolver o problema com menos esforço, varia conforme o nível da mancha.

Antes de sair aplicando qualquer produto, porém, é importante entender que nem toda marca de desodorante exige o mesmo cuidado.

Algumas ainda estão superficiais e saem com mais facilidade, enquanto outras ficam endurecidas, amareladas ou esbranquiçadas, exigindo uma limpeza mais potente.

Como remover manchas de desodorante da blusa

O primeiro passo é a prevenção. Para evitar que a mancha se forme, uma opção é usar um flotador, como o Pingo Mágico, antes de colocar a peça na máquina.

Nesse caso, basta aplicar o produto na região das axilas, esfregar levemente e lavar normalmente.

Esse cuidado ajuda a impedir o acúmulo de resíduos de desodorante e suor no tecido.

Quando a mancha já está em nível intermediário, uma alternativa é aplicar Cif Cremoso diretamente na área afetada.

Depois, é só espalhar o produto com cuidado, fazer uma limpeza leve e levar a blusa para a máquina.

A promessa é que, após a lavagem, a marca fique bem mais suave ou desapareça, dependendo do tempo em que ela estava impregnada na peça.

O que fazer quando a mancha está muito forte

Se a situação estiver mais complicada, com manchas pesadas e antigas, o truque indicado é usar sabão de lava-louças, como os produtos da marca Finish.

Para isso, coloque um pouco de água quente na área manchada, aplique o produto e faça uma esfregadinha leve, sem força excessiva.

Depois, basta colocar a peça para lavar normalmente.

Quem tem lava e seca pode ter uma vantagem nesse processo, já que alguns modelos lavam com água quente, o que ajuda a soltar melhor os resíduos grudados no tecido.

Mesmo assim, é importante ter cuidado.

Produtos mais fortes não devem ser usados com muita frequência, pois podem danificar fibras delicadas ou alterar a aparência da roupa com o tempo.

Por isso, o melhor caminho continua sendo a prevenção.

Quanto antes a peça for tratada, menor será o esforço para remover a mancha e maiores serão as chances de preservar o tecido.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jessica Miyashiro (@jeh.maniadelimpeza)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!