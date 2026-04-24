Truque caseiro para remover manchas de desodorante da blusa sem esfregar e sem manchar o tecido
Método simples pode ajudar a recuperar peças marcadas e ainda evitar que o problema volte a aparecer com frequência
Quem nunca separou uma blusa para usar e, ao olhar melhor, percebeu aquela mancha insistente de desodorante na região das axilas? O problema é mais comum do que parece e pode deixar até peças novas com aparência envelhecida, principalmente quando o produto se acumula no tecido ao longo do tempo.
A boa notícia é que alguns truques caseiros podem ajudar a recuperar a roupa sem precisar passar longos minutos esfregando ou correr o risco de piorar a situação.
A técnica, que viralizou como uma dica prática para quem quer resolver o problema com menos esforço, varia conforme o nível da mancha.
Antes de sair aplicando qualquer produto, porém, é importante entender que nem toda marca de desodorante exige o mesmo cuidado.
Algumas ainda estão superficiais e saem com mais facilidade, enquanto outras ficam endurecidas, amareladas ou esbranquiçadas, exigindo uma limpeza mais potente.
Como remover manchas de desodorante da blusa
O primeiro passo é a prevenção. Para evitar que a mancha se forme, uma opção é usar um flotador, como o Pingo Mágico, antes de colocar a peça na máquina.
Nesse caso, basta aplicar o produto na região das axilas, esfregar levemente e lavar normalmente.
Esse cuidado ajuda a impedir o acúmulo de resíduos de desodorante e suor no tecido.
Quando a mancha já está em nível intermediário, uma alternativa é aplicar Cif Cremoso diretamente na área afetada.
Depois, é só espalhar o produto com cuidado, fazer uma limpeza leve e levar a blusa para a máquina.
A promessa é que, após a lavagem, a marca fique bem mais suave ou desapareça, dependendo do tempo em que ela estava impregnada na peça.
O que fazer quando a mancha está muito forte
Se a situação estiver mais complicada, com manchas pesadas e antigas, o truque indicado é usar sabão de lava-louças, como os produtos da marca Finish.
Para isso, coloque um pouco de água quente na área manchada, aplique o produto e faça uma esfregadinha leve, sem força excessiva.
Depois, basta colocar a peça para lavar normalmente.
Quem tem lava e seca pode ter uma vantagem nesse processo, já que alguns modelos lavam com água quente, o que ajuda a soltar melhor os resíduos grudados no tecido.
Mesmo assim, é importante ter cuidado.
Produtos mais fortes não devem ser usados com muita frequência, pois podem danificar fibras delicadas ou alterar a aparência da roupa com o tempo.
Por isso, o melhor caminho continua sendo a prevenção.
Quanto antes a peça for tratada, menor será o esforço para remover a mancha e maiores serão as chances de preservar o tecido.
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