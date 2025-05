Apostas em Goiás acertam números da Mega-Sena acumulada e garantem bolada; veja cidades

Próximo sorteio será realizado no sábado (10) e está acumulado em R$ 45 milhões

Thiago Alonso - 09 de maio de 2025

Pessoa manuseando dinheiro. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A noite desta quinta-feira (08) terminou um pouco mais feliz para nove goianos, que tiraram a sorte grande e acertaram os números da Mega Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal.

Apesar de ninguém cravar as seis dezenas principais do sorteio, os ganhadores de Goiás acertaram cinco números e conseguiram levar para casa mais de R$ 233 mil juntos.

Confira o resultado do concurso 2860 da Mega Sena: 02 – 05 – 17 – 24 – 38 – 57.

O primeiro ganhador saiu de Anápolis, após realizar uma aposta na Loteria do Cerrado. Sozinho, o felizardo conseguiu levar para casa a bolada de R$ 25.909,13.

Em Goiânia, três vencedores também ganharam o mesmo valor cada. O primeiro sorteado realizou uma jogada de forma digital, no aplicativo Loterias Caixa, enquanto os dois seguintes se dirigiram presencialmente às casas lotéricas Pé de Coelho e Estação da Sorte.

O prêmio de R$ 25.909,13 também foi garantido por um morador de Inhumas, na Região Metropolitana da capital, que realizou uma aposta na Loteria Chave de Ouro, no Setor Central do município.

Cidades como Itaberaí, Jataí e Joviânia também tiveram ganhadores, sendo que cada um deles também levou para casa a quantia de R$ 25.909,13.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (10), com o valor do prêmio acumulado estimado em R$ 45 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.

