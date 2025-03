Mulher de Goiânia é presa nos Estados Unidos por envolvimento nos atos de 8 de janeiro

Imigos da goiana buscaram auxilio no consulado brasileiro localizado no Texas.

Paulino Henjengo - 18 de março de 2025

Goiana é presa nos Estados Unidos (Foto: Reprodução).

A goiana Rosana Maciel Gomes e outras três pessoas, fugitivas dos atos golpistas de 08/01, foram presas nos Estados Unidos após Donald Trump se tornar presidente. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (17) pelo UOL.

Segundo a Polícia de Migração e Alfândega do País, ela e as outras pessoas foram presas um dia depois da posse presidencial que ocorreu em 20 de janeiro.

Elas ainda se encontram nos EUA, aguardando a extradição. Entre as detidas, três respondem por crimes de tentativa de golpe de estado, tanto que uma delas se encontra com mandados de prisão em solo brasileiro.

As mulheres haviam deixado o Brasil no início de 2024 e ficaram por um período na Argentina. No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) teria pedido a extradição delas.

Conscientes da situação, elas foram para os EUA na esperança de obter refúgio político, já que o país é atualmente presidido por Donald Trump, visto como aliado político de Jair Bolsonaro.

Ainda segundo o UOL, os amigos da goiana buscaram auxílio no consulado brasileiro localizado no Texas.

