Novo prédio de luxo em Goiânia inova com todo tipo de conforto na hora de estacionar o carro

Incorporadora detalhou o projeto, que promete dar atenção aos espaços de garagem

Paulo Roberto Belém - 15 de maio de 2025

No Sinergia Bueno, garagens serão diferenciadas, considerando o conforto (Foto: Divulgação)

Paredes pintadas de branco, pilastras da mesma cor com detalhes em amarelo e preto, chão pintado com tonalidade mais escura, aquele monte de encanamentos expostos e faixas de delimitação de vagas. Sabe do que estamos falando? Sim, esses atributos são de uma garagem comum de um prédio.

Mas, esqueça parte disso e preste atenção nessa novidade: uma incorporadora imobiliária está lançando em Goiânia um residencial de alto padrão no Setor Bueno, onde os espaços para estacionar receberam uma atenção especial.

Preocupando-se em unir funcionalidade, conforto e elegância para o espaço, o Synergia Bueno promete trazer pavimentos de garagem mais humanizados e preparados para atender com facilidade a necessidades básicas e pequenas emergências, segundo a Yutá Inc.

Diferenciais

Os espaços terão piso epóxi (diferente na estética e mais resistente), paredes pintadas e com detalhes de revestimento em madeira.

“Projetamos esses dois pavimentos de garagem de modo que não tenham tubulação aparente para deixar esse ambiente bem ‘clean’, mais agradável”, detalha o gerente comercial da incorporadora, Eltoncley Mascarenhas.

O edifício contará com o espaço pit-stop (ferramentaria) que virá já equipado com calibrador digital para pneus, aspirador de pó, cabo auxiliar para partida veicular, bateria auxiliar para partida veicular, balde, panos, produtos de apoio para limpeza grossa, ferramentas de apoio diário.

O empreendimento também contará com a “Vaga Verde” uma vaga de estacionamento para visitantes com carregamento rápido para carros elétricos. Além disso, todas as garagens contarão com infraestrutura pronta para receber ponto de carregamento elétrico de veículos.

Outro diferencial, segundo a Yutá Inc, será a existência de banheiro, lavatório e bebedouro em todos os pavimentos de garagem, que serão instalados para atender às necessidades do cotidiano.

