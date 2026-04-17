DJ Jiraya Uai anima evento de bike e agita noite em Anápolis

Encontro reuniu atividade física ao ar livre com música ao vivo

Pedro Pedro Ribeiro -
DJ Jiraya Uai anima evento de bike e agita noite em Anápolis
(Foto: Reprodução)

Um evento diferente movimentou a noite de Anápolis e chamou a atenção de quem participou e acompanhou nas redes sociais.

A ação aconteceu na noite de terça-feira (14) e uniu música e atividade física em uma experiência que transformou o treino em um verdadeiro momento de lazer.

A programação contou com apresentação do DJ Jiraya Uai, que comandou o som durante toda a atividade.

Leia também

Durante o evento, participantes pedalavam enquanto acompanhavam o ritmo das batidas, em uma dinâmica que misturou intensidade, interação e diversão.

A atividade reuniu principalmente um público feminino, que encarou o desafio físico ao som de eletrofunk, em um ambiente descontraído e animado.

Organizado pela Bike and Fly Anápolis, o encontro também contou com apoio de parceiros, com oferta de bebidas e lanches, incluindo chopp da Go Brew Cervejaria.

A iniciativa reflete uma tendência crescente de unir o universo fitness ao entretenimento, criando novas formas de engajamento e tornando a prática de exercícios mais atrativa.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por BIKE AND FLY | ANÁPOLIS (@bikeandflyanapolis)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.