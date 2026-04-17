DJ Jiraya Uai anima evento de bike e agita noite em Anápolis

Encontro reuniu atividade física ao ar livre com música ao vivo

Pedro Ribeiro - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Um evento diferente movimentou a noite de Anápolis e chamou a atenção de quem participou e acompanhou nas redes sociais.

A ação aconteceu na noite de terça-feira (14) e uniu música e atividade física em uma experiência que transformou o treino em um verdadeiro momento de lazer.

A programação contou com apresentação do DJ Jiraya Uai, que comandou o som durante toda a atividade.

Durante o evento, participantes pedalavam enquanto acompanhavam o ritmo das batidas, em uma dinâmica que misturou intensidade, interação e diversão.

A atividade reuniu principalmente um público feminino, que encarou o desafio físico ao som de eletrofunk, em um ambiente descontraído e animado.

Organizado pela Bike and Fly Anápolis, o encontro também contou com apoio de parceiros, com oferta de bebidas e lanches, incluindo chopp da Go Brew Cervejaria.

A iniciativa reflete uma tendência crescente de unir o universo fitness ao entretenimento, criando novas formas de engajamento e tornando a prática de exercícios mais atrativa.

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