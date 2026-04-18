Blocos de concreto são a nova aposta da construção civil e podem reduzir drasticamente os custos da obra com método simples e produção no próprio terreno
Uma solução simples, acessível e inteligente está mudando a forma de construir — com menos gastos, menos desperdício e mais autonomia no canteiro
O setor da construção civil passa por constantes transformações, impulsionadas pela busca por economia, sustentabilidade e praticidade.
Com o aumento dos custos de materiais e mão de obra, novas alternativas vêm ganhando espaço entre profissionais e até entre quem decide construir por conta própria.
Nesse cenário, soluções mais simples e acessíveis começam a se destacar.
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Entre elas, a produção de blocos de concreto no próprio canteiro surge como uma estratégia eficiente para reduzir gastos, otimizar recursos e tornar a obra mais independente.
Produção no local transforma custos e logística
A produção “on-site”, ou seja, no próprio terreno da obra, elimina uma das maiores despesas da construção: o transporte de materiais. Ao fabricar os blocos no local, você reduz custos com frete e evita perdas causadas por quebras durante o deslocamento.
Além disso, o método utiliza formas simples, muitas vezes feitas com madeira reciclada da própria obra. Dessa forma, o investimento inicial diminui significativamente, já que dispensa moldes industriais caros.
Ao mesmo tempo, a mão de obra se torna mais eficiente. A equipe pode produzir os blocos em períodos ociosos, aproveitando melhor o tempo disponível. Como resultado, há um ganho direto na produtividade sem aumento de custos.
Outro ponto importante é a flexibilidade. Você pode adaptar o tamanho e o formato dos blocos conforme a necessidade da construção, criando peças específicas para diferentes etapas da obra.
Sustentabilidade, resistência e economia na prática
Além da economia, a técnica também se destaca pelo aspecto sustentável. A composição dos blocos é simples — cimento, areia, pedrisco e água — e ainda permite a reutilização de resíduos da construção.
Com isso, você reduz a extração de matéria-prima e diminui o desperdício. Consequentemente, a obra se torna mais ecológica e alinhada às novas demandas do mercado.
Ao mesmo tempo, os blocos oferecem vantagens estruturais importantes. O concreto possui alta inércia térmica, o que ajuda a manter a temperatura interna mais estável. Assim, a casa fica mais fresca em dias quentes e mais confortável em períodos frios.
Além disso, quando bem moldados, os blocos podem ser utilizados sem necessidade de reboco. Esse acabamento aparente, inspirado no estilo industrial, reduz custos adicionais e ainda valoriza o visual do ambiente.
Outro benefício relevante está na economia de argamassa. Como os blocos podem ser produzidos com medidas mais precisas, o encaixe melhora e exige menos material na hora do assentamento.
Por que essa técnica reduz tanto os custos
A redução significativa no orçamento acontece pela combinação de fatores estratégicos. Em primeiro lugar, você não depende de fornecedores externos, evitando variações de preço e atrasos na entrega.
Além disso, o desperdício diminui drasticamente. Como os blocos são produzidos e utilizados no mesmo local, o manuseio é menor e as perdas por danos praticamente desaparecem.
Ao mesmo tempo, a possibilidade de construir por etapas permite um planejamento financeiro mais flexível. Você produz conforme a necessidade, sem precisar investir tudo de uma vez.
Cuidados essenciais para garantir qualidade
Apesar das vantagens, é fundamental seguir boas práticas. O tempo de cura do concreto, por exemplo, deve ser respeitado para garantir resistência máxima — geralmente cerca de 28 dias.
Além disso, manter os blocos hidratados nos primeiros dias após a moldagem evita fissuras e melhora a durabilidade. Ou seja, a economia não pode comprometer a qualidade estrutural.
Construir com inteligência é gastar melhor
Portanto, produzir blocos de concreto no próprio canteiro não é apenas uma alternativa econômica, mas uma estratégia inteligente de construção. Essa técnica reduz custos, aumenta a autonomia e ainda contribui para práticas mais sustentáveis.
Ao adotar esse método, você transforma a obra em um processo mais eficiente, flexível e acessível — provando que inovar nem sempre significa complicar, mas sim simplificar com inteligência.
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