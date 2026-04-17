Pessoas que tomam café pela manhã têm maior expectativa de vida e menor probabilidade de sofrer ataque cardíaco, segundo cardiologista

Mais do que um hábito diário, a forma como você consome essa bebida pode influenciar diretamente sua saúde e até o seu tempo de vida

Daniella Bruno - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O café faz parte da rotina de milhões de pessoas e vai muito além de um simples estímulo para acordar. Presente em diferentes culturas, ele acompanha momentos de pausa, produtividade e até interação social, sendo um dos hábitos mais consolidados do dia a dia.

No entanto, o que muita gente não percebe é que o horário e a forma de consumo fazem toda a diferença.

Segundo especialistas, tomar café pela manhã, de maneira estratégica e moderada, pode trazer benefícios importantes para o coração e ainda contribuir para uma vida mais longa.

Antioxidantes que protegem o coração

O café se destaca como uma das principais fontes de antioxidantes da alimentação moderna, especialmente os polifenóis. Esses compostos atuam diretamente na proteção do sistema cardiovascular.

Em primeiro lugar, eles reduzem processos inflamatórios nas artérias. Como consequência, diminuem o risco de formação de placas que podem levar a problemas graves, como infarto.

Além disso, o consumo regular melhora a função endotelial — ou seja, fortalece a camada interna dos vasos sanguíneos.

Esse efeito facilita a circulação, ajuda a manter a pressão arterial equilibrada e contribui para um sistema cardiovascular mais saudável.

Ao mesmo tempo, o café atua como um aliado metabólico. Ele melhora a sensibilidade à insulina, o que reduz o risco de diabetes tipo 2 — uma das condições mais associadas a doenças cardíacas.

O horário certo potencializa os benefícios

Apesar das vantagens, o momento do consumo faz toda a diferença. Especialistas recomendam concentrar a ingestão de café na parte da manhã, quando o organismo já está naturalmente em estado de alerta.

Nesse período, a cafeína potencializa a energia sem desregular o ciclo circadiano. Ou seja, o corpo aproveita melhor os efeitos estimulantes sem sofrer impactos negativos no ritmo biológico.

Por outro lado, consumir café à tarde ou à noite pode prejudicar o sono. Isso interfere diretamente no descanso do coração, já que durante o sono profundo ocorre a redução natural da pressão arterial — um processo essencial para a saúde cardiovascular.

Consequentemente, quando o sono é prejudicado, o risco de problemas cardíacos aumenta. Portanto, limitar o consumo ao período matutino ajuda a preservar esse equilíbrio.

Mais benefícios: cérebro, energia e longevidade

Além da proteção ao coração, o café também está associado à saúde cerebral. Estudos indicam que o consumo moderado pode reduzir o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson.

Ao mesmo tempo, a bebida melhora o estado de alerta, a concentração e o desempenho cognitivo ao longo do dia. Isso acontece porque a cafeína atua diretamente no sistema nervoso, aumentando a disposição mental.

Como resultado, o café não apenas contribui para a longevidade física, mas também para a manutenção da qualidade de vida ao longo dos anos.

Como consumir da forma correta

Para garantir os benefícios sem riscos, alguns cuidados são essenciais:

Quantidade ideal: de 2 a 4 xícaras pequenas por dia

de 2 a 4 xícaras pequenas por dia Evite excesso de açúcar: ele reduz os efeitos positivos

ele reduz os efeitos positivos Prefira café coado: o filtro ajuda a reter substâncias que podem elevar o colesterol

o filtro ajuda a reter substâncias que podem elevar o colesterol Atenção ao horário: priorize o consumo até o início da tarde

Além disso, manter uma rotina equilibrada potencializa os efeitos do café. Praticar exercícios físicos e evitar o tabagismo, por exemplo, tornam os benefícios ainda mais significativos.

Um hábito simples que pode prolongar a vida

Portanto, o café da manhã vai muito além de um ritual cotidiano. Quando consumido no horário certo e com moderação, ele se torna um aliado poderoso da saúde cardiovascular e da longevidade.

Mais do que beber café, o segredo está em como e quando consumir. Ao ajustar esse hábito simples, você transforma uma rotina comum em uma estratégia eficiente para cuidar do corpo e viver melhor.

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