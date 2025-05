Jovem de Anápolis deixa emprego CLT após transformar críticas em negócios

Nas redes sociais, Sara soma mais de 1,1 milhão de curtidas, construindo um império de mercadorias

Thiago Alonso - 16 de maio de 2025

Sara Crochê mudou de vida com a arte. (Foto: Reprodução/TikTok)

O crochê, técnica artesanal comumente associada a gerações mais velhas, tem ganhado novas formas — e rostos — nas redes sociais. É o caso de Sara Vitória Silva Gouveia, a Sara Crochê, anapolina de apenas 22 anos, que, em menos de um ano, saiu de um emprego com carteira assinada para viver exclusivamente da ‘técnica’ das vovós.

Ao Portal 6, a jovem, que acumula mais de 1,1 milhão de curtidas em um perfil do TikTok (@saralicroche), onde ela compartilha tapetes, jogos de banheiro, passadeiras e outras peças de “moda casa”.

A história começou em agosto de 2024, quando, ainda contratada em regime CLT, trabalhando como auxiliar administrativa, ela comprou os primeiros barbantes com um objetivo simples: decorar a nova casa para onde havia se mudado.

“Tinha acabado de sair de uma kitnet e fui pra outra um pouco maior. Queria fazer tapetes pra deixar o lugar mais aconchegante”, contou, em entrevista à reportagem.

Sem grandes pretensões, Sara passou o primeiro mês apenas treinando pontos e testando combinações de crochê. Mas já no segundo mês começou a vender as criações. De início, os preços chamavam a atenção: alguns tapetinhos eram vendidos por R$ 25.

“As peças eram pequenas e estavam no preço certo, mas recebi muitas críticas”, relembro.

A repercussão negativa, no entanto, virou vitrine. Muitos dos vídeos em que ela se defendia ou mostrava a produção viralizaram — e atraíram uma clientela fiel, a ajudando a crescer no mercado. Foi ali que Sara viu nos ataques, uma oportunidade de engajamento.

Oportunidade

Aos poucos, o que era um passatempo virou negócio. As encomendas aumentaram, ela conseguiu uma parceria com uma fábrica de barbantes em São Paulo e montou um ateliê dentro de casa. Até que, em março de 2025, durante as férias do trabalho como assistente administrativa, teve a certeza: poderia viver do crochê em tempo integral.

“Passei o mês de abril planejando tudo, porque moro sozinha e não podia decidir por impulso. Fiz cálculos, organizei minha rotina e, no dia 7 de maio, pedi demissão”, relembrou.

Ela explica que tem uma meta diária de trabalho: uma jornada fixa de 08h, organizada em blocos menores para preservar a saúde física. Por se tratar de uma atividade manual, ela evita — e não recomenda — períodos contínuos superiores a três horas, já que o esforço prolongado pode causar problemas nas mãos, ombros e pernas.

O sucesso de Sara Crochê não se limitou as redes sociais, com pessoas de todo país fazendo encomendas com a anapolina, que já enxerga novos rumos no futuro.

Hoje, ela atende mais de 20 clientes em um único mês e administra uma rotina de trabalho artesanal.

“Já enviei para vários lugares no Brasil: Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Também pretendo enviar para fora em breve”, destaca.

Presença digital

Apesar da rotina intensa, ela mantém a produção de conteúdo ativa. Sara já era conhecida no TikTok por postar vídeos de faxina, maquiagem e danças, e agora foca as transmissões ao vivo em produção artesanal. As lives chegam a ter até 800 pessoas simultaneamente, todas interagindo, comentando e mandando até presentes.

Um dos motivos do sucesso, segundo Sara, é a própria idade dela, que, com carisma diante das câmeras, se destaca neste nicho do mercado.

“Sou muito nova e isso chama atenção. A maioria das crocheteiras é mais velha. Acho que isso incomodou algumas pessoas, porque eu apareci do nada e viralizei”, concluiu.

*Colaborou Augusto Araújo

