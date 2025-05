Mãe de bebê reborn não tem direito a banco prioritário, diz prefeitura de Curitiba

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A prefeitura de Curitiba usou as redes sociais para fazer um alerta diferente e acabou virando meme. Nele, anuncia que as cadeiras prioritárias dos ônibus da cidade não podem ser usados por mães de bebê reborn.

“Prefeitura alerta, mas com carinho. Os reborns são fofos, mas não garantem lugar no amarelinho, tá?”, diz a publicação, que já conta com mais de 64 mil curtidas. “A gente entende o apego, mas os bancos preferenciais são para públicos prioritários”, emenda.

A postagem virou meme. Nos comentários, muitos riram da situação. “Gente, qual percentual de pessoas que consegue comprar um bebê reborn? E como elas foram parar no transporte público?”, perguntou uma seguidora.

“A que ponto chegamos”, disse outra. “Parece meme ter que avisar isso”, disse outro. “Agora, antes de ceder o banco para alguém com bebê, vou exigir saber se é de verdade”, escreveu outra seguidora.