O bife mais poderoso não é filé mignon, nem tilápia ou peito de frango

Técnica simples ajuda a deixar o fígado bovino mais macio, saboroso e sem cheiro forte

Gabriel Yuri Souto - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Joédson Alves/Agência Brasil)

Muita gente torce o nariz para o fígado bovino, principalmente por causa do cheiro forte e da textura. No entanto, com o preparo correto, esse corte pode se transformar em uma opção saborosa, nutritiva e até mais econômica do que carnes mais nobres.

Uma dica prática que vem chamando atenção foi compartilhada por Janícia, do perfil Casa & Cozinha com Janícia (@janicianacozinha), que mostrou como deixar o fígado macio e sem odor intenso usando um truque simples.

Por que o fígado tem cheiro forte

O cheiro característico do fígado bovino está ligado à presença de sangue e compostos naturais do próprio órgão.

Por isso, quando o preparo não é feito corretamente, o sabor pode ficar mais acentuado e desagradável para algumas pessoas.

No entanto, com um passo simples antes do preparo, é possível reduzir bastante esse efeito.

Truque simples para tirar o cheiro

Segundo Janícia, o segredo está no uso do leite.

Basta deixar o fígado imerso no leite por cerca de 30 minutos antes de cozinhar. Dessa forma, o líquido ajuda a suavizar o sabor e reduzir o odor forte.

Além disso, o leite também contribui para deixar a carne mais macia.

Como preparar o fígado corretamente

Depois do tempo de descanso no leite, é importante seguir alguns cuidados.

Primeiro, escorra bem o fígado e deixe-o o mais seco possível. Em seguida, tempere conforme o gosto.

Na hora do preparo, leve à frigideira quente e grelhe por poucos minutos. Assim, a carne mantém a maciez e evita ficar dura ou borrachuda.

Fígado pode ser saboroso e nutritivo

Apesar da fama, o fígado é uma das carnes mais ricas em nutrientes.

Ele contém ferro, vitaminas do complexo B e outros componentes importantes para o organismo. Por isso, pode ser uma alternativa interessante para variar o cardápio.

Além disso, o custo mais baixo torna o alimento ainda mais acessível no dia a dia.

Técnica simples muda completamente o resultado

Com esse método, até quem não gostava de fígado pode mudar de opinião.

A combinação do leite com o preparo rápido transforma completamente o sabor e a textura, tornando o prato mais agradável.

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