Os carros que dá para manter com salário mensal de R$ 2.500, segundo especialista

Modelos populares se destacam pelo baixo custo de manutenção e consumo equilibrado, sendo opções viáveis para quem ganha menos

Gabriel Yuri Souto - 22 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Ter um carro próprio pode parecer fora da realidade para quem ganha cerca de R$ 2.500 por mês. No entanto, alguns modelos populares conseguem equilibrar consumo, manutenção e custo de peças, tornando esse objetivo possível.

De acordo com o criador de conteúdo André Fernandes (@andresparck), existem veículos no mercado que oferecem bom desempenho e, ao mesmo tempo, não pesam tanto no bolso no dia a dia.

Modelos com manutenção acessível

Um dos destaques citados é um modelo que compartilha mecânica com carros populares como Fiat Uno e Palio. Isso faz com que o custo de manutenção seja mais baixo, já que as peças são fáceis de encontrar e mais baratas.

Segundo o especialista, esse tipo de carro combina visual mais sofisticado com mecânica simples, o que agrada quem quer economizar sem abrir mão de conforto.

Além disso, o consumo gira em torno de 9,5 km/l na cidade e pode chegar a 13 km/l na estrada, o que ajuda a reduzir os gastos mensais.

Pontos de atenção no dia a dia

Apesar do baixo custo, alguns cuidados são necessários. De acordo com André, problemas elétricos simples podem aparecer com certa frequência, como lâmpadas queimando.

Ainda assim, o custo de manutenção continua acessível. Um par de amortecedores, por exemplo, pode sair por cerca de R$ 890, enquanto a bomba d’água custa em torno de R$ 120.

Chevrolet Prisma também entra na lista

Outro modelo citado é o Chevrolet Prisma, conhecido por ser econômico e barato de manter.

O carro apresenta consumo médio de 10,5 km/l na cidade e pode chegar a 14 km/l na estrada. Além disso, o custo de peças também chama atenção.

Um par de amortecedores pode custar cerca de R$ 400, enquanto a bomba d’água gira em torno de R$ 110.

Carro pode sair mais barato que moto

Segundo o especialista, o Prisma chega a ser mais barato de manter do que muitas motos, principalmente quando se considera o custo-benefício geral.

Outro ponto curioso é que modelos como Prisma e Celta ficaram conhecidos como alguns dos carros 1.0 mais rápidos da época.

Defeitos também devem ser considerados

Apesar das vantagens, nem tudo é perfeito. No caso do Prisma, um dos pontos negativos citados é a dificuldade em engatar as marchas, algo que pode incomodar alguns motoristas.

Ainda assim, o custo-benefício continua sendo um dos principais atrativos desses veículos.

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