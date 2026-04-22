Arroz com ovo pode substituir a carne? Entenda o que dizem especialistas e se essa troca faz bem

Saiba como uma combinação popular pode oferecer o mesmo suporte biológico que cortes nobres que consumimos em cas

Magno Oliver - 22 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A substituição de proteínas animais tradicionais por alternativas mais acessíveis tornou-se uma pauta central tanto na economia doméstica quanto na nutrição clínica.

A clássica combinação de arroz com ovo tem sido reavaliada por especialistas que analisam não apenas a quantidade bruta de nutrientes, mas a qualidade da absorção pelo corpo humano.

O ponto de convergência entre nutricionistas e pesquisadores reside no fato de o ovo possuir proteína de altíssimo valor biológico, contendo todos os aminoácidos essenciais que o organismo não produz.

Quando aliado ao arroz, que fornece o suporte energético necessário através dos carboidratos, o prato se transforma em uma refeição completa, capaz de atender às demandas metabólicas de manutenção e construção de tecidos.

Um estudo de digestibilidade ileal, publicado no renomado American Journal of Clinical Nutrition, revelou que o aproveitamento da proteína do ovo cozido pelo sistema digestivo é de aproximadamente 89,4%.

Este índice é notavelmente próximo ao da carne cozida, que atinge cerca de 92%. Essa diferença mínima demonstra que, do ponto de vista proteico, o ovo é um substituto à altura, oferecendo uma biodisponibilidade que poucas fontes vegetais isoladas conseguiriam alcançar.

Contudo, os especialistas ressaltam que o arroz não é apenas um acompanhamento, mas um agente que melhora o perfil de aminoácidos da refeição, garantindo que o corpo utilize a proteína de forma mais eficiente para as funções vitais.

Apesar da semelhança no quesito proteico, a troca exige atenção ao perfil nutricional global. Enquanto a carne vermelha é uma fonte superior de ferro heme e vitamina B12, o ovo se destaca pela presença de colina, essencial para o cérebro, e vitaminas lipossolúveis.

Atualizações das diretrizes alimentares brasileiras sugerem que a alternância entre essas fontes pode, inclusive, trazer benefícios à saúde cardiovascular devido ao menor teor de gorduras saturadas em comparação a certos cortes bovinos.

Portanto, a substituição é não apenas viável, mas recomendada como uma estratégia inteligente de diversificação alimentar.

O segredo para que essa troca faça bem a longo prazo está no equilíbrio: o arroz com ovo cumpre o papel da carne com excelência, desde que o dia a dia inclua vegetais variados para suprir as lacunas minerais.

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