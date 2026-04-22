Agora é lei: dívidas podem ser pausadas por até 6 meses de forma legal, explica advogada

Lei do superendividamento permite suspender cobranças e renegociar débitos, mas exige comprovação e estratégia

Gabriel Yuri Souto - 22 de abril de 2026

(Foto: Economia)

A possibilidade de pausar dívidas por um período pode parecer uma solução imediata para quem está no vermelho. No entanto, essa medida não acontece automaticamente. Por isso, entender como a lei funciona faz toda a diferença.

Segundo a advogada Cassiane Rodrigues (@cassianerodrigues.adv), especialista em Direito Bancário, a Lei do Superendividamento criou um mecanismo importante para quem não consegue mais pagar suas contas sem comprometer o básico para viver.

Dívidas podem ser pausadas por até 6 meses

A legislação permite suspender cobranças por até seis meses em alguns casos. Além disso, o consumidor pode reunir todas as dívidas e renegociar em conjunto.

Dessa forma, a pessoa ganha um respiro financeiro e consegue reorganizar a vida sem pressão constante. Ao mesmo tempo, esse período facilita a criação de um plano mais equilibrado.

Direito não é automático

Apesar do benefício, o consumidor precisa cumprir requisitos específicos. Ou seja, não basta apenas pedir a suspensão.

Para ter acesso, é necessário comprovar a situação de superendividamento. Em outras palavras, a pessoa precisa mostrar que não consegue pagar as dívidas sem comprometer despesas essenciais, como alimentação, moradia e saúde.

Além disso, também é fundamental demonstrar boa-fé na contratação das dívidas.

O que pode acontecer na prática

Quando o pedido é aceito, o consumidor passa a ter acesso a medidas que ajudam diretamente no controle financeiro.

Entre os principais efeitos estão:

Suspensão das cobranças por até 6 meses

Bloqueio de ligações abusivas

Criação de um plano judicial de pagamento

Parcelamento das dívidas em até 5 anos

Possibilidade de redução relevante do valor total

Assim, o processo deixa de ser desorganizado e passa a seguir uma estratégia única.

Estratégia faz toda a diferença

Por outro lado, muitos pedidos acabam sendo negados. Isso acontece principalmente quando falta documentação ou organização.

Segundo Cassiane Rodrigues, o consumidor precisa reunir comprovantes de renda, despesas e dívidas. Dessa forma, ele aumenta significativamente as chances de aprovação.

Além disso, apresentar o pedido de forma estruturada faz diferença no resultado final.

Lei ajuda, mas exige organização

A Lei do Superendividamento representa um avanço importante. No entanto, ela não elimina dívidas automaticamente.

Em vez disso, a legislação cria um caminho legal para reorganizar os pagamentos de forma mais justa. Portanto, quem está endividado precisa agir com estratégia para aproveitar esse direito.

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