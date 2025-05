6 erros que todo mundo comete e pode comprometer a qualidade do churrasco

A verdade é que muita gente, mesmo com experiência, comete erros que podem comprometer o resultado final

Gabriella Licia - 17 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Churrasco em Casa – Com Renato Monteiro)

Fazer um bom churrasco vai muito além de escolher uma boa carne. Por mais simples que pareça, existem detalhes no preparo que fazem toda a diferença no sabor, na textura e na suculência do que vai para a grelha.

E a verdade é que muita gente, mesmo com experiência, comete erros que podem comprometer o resultado final.

Desde a preparação da churrasqueira até a hora de virar a carne, alguns deslizes comuns podem deixar as peças secas, malpassada ou até com gosto de fumaça forte demais. Se você quer evitar esses problemas e garantir um assado digno de elogios, vale a pena prestar atenção em cada etapa.

A seguir, listamos 6 erros comuns que podem arruinar o seu churrasco — e que são fáceis de evitar com algumas dicas simples:

1. Usar a churrasqueira suja

Muita gente esquece de limpar a grelha antes de começar um novo churrasco. Restos de gordura, carvão e resíduos de carne queimada podem alterar o sabor da carne nova, além de causar fumaça e até riscos à saúde.

2. Não esperar o carvão virar brasa

Colocar a carne no fogo antes do carvão estar no ponto é um erro clássico. O ideal é esperar cerca de 30 minutos, até que o carvão vire brasa e esteja com uma cor acinzentada. Isso garante calor uniforme e evita que a carne fique crua por dentro e queimada por fora.

3. Usar o garfo para virar a carne

Furar a carne do churrasco com garfo faz com que ela perca os líquidos naturais, comprometendo a suculência. O ideal é sempre usar pinças ou espátulas, mantendo o interior macio e saboroso.

4. Jogar água no fogo alto

Quando as chamas sobem, o impulso é jogar água — mas isso só espalha cinzas sobre a carne e pode atrapalhar o controle do calor. A melhor opção é afastar o alimento do foco do fogo ou ajustar a ventilação da churrasqueira.

5. Exagerar no sal grosso ou temperar em excesso

O sal grosso em excesso pode desidratar a carne, deixando-a seca e salgada demais. Além disso, usar muitos temperos pode mascarar o sabor natural do corte. O ideal é temperar com moderação e ajustar conforme o tipo de carne do seu churrasco.

6. Ficar mexendo na carne o tempo todo

Virar a carne várias vezes ou ficar movimentando na grelha impede que ela crie aquela crostinha saborosa por fora. Deixe o tempo certo de um lado, depois vire apenas uma vez para garantir uma cocção uniforme e um sabor marcante.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!