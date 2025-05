Motorista de aplicativo aceita corrida no Uber e se surpreende ao ver quem era a passageira

Anna Júlia Steckelberg - 19 de maio de 2025

Aplicativo da Uber. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Quem anda de UberX sabe: a cada corrida, uma nova história. Mas, desta vez, nem o motorista de aplicativo mais experiente poderia imaginar o que (ou quem!) estava esperando por ele no ponto de embarque. A cena inusitada e pra lá de fofa viralizou nas redes sociais e virou assunto entre os apaixonados por pets.

O caso foi compartilhado pelo perfil Uber em Foco, no Instagram, que já acumula mais de 34 mil seguidores com vídeos bem-humorados e bastidores do dia a dia de um motorista de aplicativo.

Em um de seus posts mais recentes, uma corrida chamou a atenção dos internautas: uma mulher solicitou uma viagem via UberX e ainda pagou uma taxinha extra — até aí, tudo normal.

O que ninguém esperava é que a passageira fosse uma cadelinha minúscula, charmosa e absolutamente encantadora, transportada com todo cuidado dentro de uma caixa de papelão.

No vídeo, o motorista não esconde a surpresa e logo coloca a “cliente VIP” no banco da frente, garantindo conforto e ainda oferecendo um carinho gentil na cabeça da cachorrinha. A fofura da cena foi tanta que conquistou o coração da internet.

Nos comentários, os seguidores deram um verdadeiro show de criatividade e empatia:

“Ah, essa corrida é muito melhor que carregar certas pessoas.”

“Acho que eu iria roubar essa carga pra mim kkkkkkkkkk”

“Uma princesa dessa eu levo até de graça 😍”

O vídeo não só divertiu como também levantou uma reflexão leve (e com boas risadas): tem passageiro que vale ouro — e às vezes, ele late.

Cada vez mais, donos de pets estão buscando formas seguras e responsáveis de transporte para seus bichinhos.

Plataformas como Uber e 99 já oferecem, em algumas regiões, a opção “Pet”, mas enquanto ela não está disponível em todos os lugares, vale o bom senso, o cuidado e, claro, um motorista com coração mole e espaço no banco da frente.

No fim das contas, essa corrida não rendeu só quilometragem — rendeu sorrisos. E uma prova de que, no trânsito da vida, às vezes a melhor passageira vem em quatro patas e com muito amor pra dar.

