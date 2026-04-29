Donos de cães e gatos podem ficar isentos de cobrança com novo benefício do governo

Mutirões gratuitos de castração de pets devem atender quase 5 mil cães e gatos em nova etapa do Pro Pet SP

Gustavo de Souza - 29 de abril de 2026

(Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Donos de cães e gatos sabem que manter um animal de estimação exige amor, tempo e também dinheiro. Entre alimentação, vacinas, consultas e cuidados preventivos, alguns procedimentos podem pesar no orçamento das famílias.

Porém, um desses custos pode sair de graça para tutores atendidos por uma nova etapa de mutirões do Governo de São Paulo. A ação faz parte do Pro Pet SP, programa estadual que oferece castração gratuita para cães e gatos em cidades do interior paulista.

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo (Semil), a previsão é atender mais de 4,9 mil animais em seis regiões administrativas durante o mês de maio. Os mutirões vão passar por Campinas, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, São José dos Campos e Sorocaba.

Apesar de representar uma isenção de cobrança para quem conseguir o atendimento, o benefício não é automático nem vale para todos os tutores do país. O cadastro, os critérios de participação e o agendamento dependem das prefeituras dos municípios contemplados.

Desde que foi criado, em dezembro de 2025, o Pro Pet SP já realizou mais de 19 mil procedimentos em 114 cidades paulistas, conforme dados oficiais do governo estadual.

A estrutura dos mutirões conta com unidades móveis adaptadas para funcionar como centros cirúrgicos. De acordo com a Semil, os veículos seguem protocolos técnicos e sanitários para garantir segurança no atendimento dos animais.

A castração vai além do controle de ninhadas indesejadas. Segundo entidades veterinárias, o procedimento pode ajudar a reduzir riscos de doenças, como tumores mamários, problemas nos testículos, alterações na próstata e infecções uterinas, quando realizado com orientação profissional.

O tema também tem impacto coletivo. Órgãos públicos de saúde apontam que o controle populacional de cães e gatos ajuda a reduzir abandono, superlotação de abrigos e problemas relacionados ao bem-estar animal.

Por isso, tutores interessados devem acompanhar os canais oficiais das prefeituras participantes. É por meio delas que serão divulgadas as vagas, os documentos necessários e as regras para acesso ao serviço gratuito.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!