6 cursos técnicos que estão em alta em 2025 e contam com bons salários

Todos contam com boa demanda de profissionais e excelentes oportunidades em diversas regiões do país

Pedro Ribeiro - 21 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você está buscando uma profissão com boa empregabilidade e retorno financeiro, os cursos técnicos podem ser a melhor escolha em 2025.

Eles são mais curtos que uma graduação, mais acessíveis e já preparam o aluno diretamente para o mercado de trabalho.

Além disso, muitos deles oferecem salários atrativos logo no início da carreira.

1. Técnico em Edificações

O setor da construção civil segue firme, mesmo em tempos de crise. Por isso, o curso técnico em edificações é uma excelente opção.

O profissional dessa área atua no planejamento, execução e fiscalização de obras. Ele pode trabalhar em empresas privadas, construtoras, órgãos públicos e até como autônomo.

O mercado valoriza muito quem tem esse tipo de formação. O salário inicial é atrativo e pode crescer com a experiência e especializações.

2. Técnico em Segurança do Trabalho

Esse é um dos cursos técnicos mais procurados atualmente. O motivo? A segurança do trabalhador é uma exigência legal e uma prioridade para empresas de todos os portes e setores.

O técnico em segurança do trabalho é responsável por prevenir acidentes, orientar equipes e garantir que as normas de segurança sejam seguidas. É uma carreira respeitada, com salários médios acima de muitos outros técnicos e com ótima taxa de empregabilidade.

3. Técnico em Mineração

Com o crescimento da demanda por minerais e matérias-primas, o técnico em mineração ganhou destaque em 2025.

Esse profissional trabalha em lavras, usinas e mineradoras, ajudando a planejar e executar processos de extração com segurança e eficiência.

É uma área que costuma oferecer salários altos, principalmente em regiões com forte presença de atividades mineradoras, como Minas Gerais e Pará.

4. Técnico em Mecânica

Esse é um dos cursos técnicos mais versáteis do mercado.

O técnico em mecânica pode atuar na indústria, manutenção de equipamentos, automação e até desenvolvimento de projetos mecânicos.

Com a expansão da indústria e a modernização dos processos produtivos, a procura por esse profissional cresceu bastante.

É um curso com muita prática e excelentes perspectivas salariais, principalmente para quem se atualiza constantemente.

5. Técnico em Informática para Internet

A área de tecnologia continua crescendo e criando novas oportunidades.

O curso técnico em informática para internet prepara o aluno para atuar com desenvolvimento de sites, manutenção de sistemas, bancos de dados e segurança digital.

Além de ser uma área moderna e em constante evolução, ela permite o trabalho remoto, o que atrai muitos jovens.

Os salários são muito competitivos, especialmente para quem aprende bem as linguagens de programação mais pedidas no mercado.

6. Técnico em Energias Renováveis

Uma grande tendência em 2025 é o crescimento do setor de energia limpa.

O técnico em energias renováveis é o profissional que atua na instalação, operação e manutenção de sistemas de energia solar, eólica e outras fontes sustentáveis.

O mundo está mudando, e esse técnico tem papel fundamental nessa transformação.

Além de atuar em empresas especializadas, pode empreender, abrir seu próprio negócio e conquistar bons ganhos com projetos personalizados para residências e empresas.

