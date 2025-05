Preso homem que se passava por servidor do Governo de Goiás para aplicar golpes de R$ 40 mil

Suspeito atuava de formas diversas e já havia feito vítimas em várias cidades goianas

Natália Sezil - 21 de maio de 2025

Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) foi a responsável pela prisão. (Foto: Divulgação)

Um homem, que se passava por servidor público, para aplicar golpes de até R$ 40 mil, foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), nesta terça-feira (20).

Para realizar o estelionato, o investigado fingia ser funcionário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Goiás (Semad/GO).

Assim, ele falsificava documentos oficiais para oferecer licenças ambientais e autorizações supostamente emitidas pelo órgão público – tudo de forma fraudulenta.

Em outros momentos, o suspeito cobrava taxas e valores por serviços que não existiam, promovendo ações que contrariavam a atual legislação ambiental.

Com isso, o suposto servidor já havia feito vítimas em várias cidades do estado. O prejuízo financeiro estimado pela PCGO é de, no mínimo, R$ 40 mil.

Ao identificá-lo, a corporação também constatou que o suspeito já possuía anotações criminais pela prática de estelionato. Com isso, foi decretada a prisão preventiva.

O investigado estava no município de Várzea Grande, no estado vizinho, quando foi detido, com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT).

Agora, ele deve ficar à disposição da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), que continuará apurando o caso para identificar outras possíveis vítimas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!